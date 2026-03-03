Погребаха наркобоса Ел Менчо в златен ковчег СНИМКИ

Снимка: Reuters 1 / 11 / 11

Мексиканският наркобос Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо, беше погребан в златен ковчег на церемония, която бе пазена и от въоръжени представители на Националната гвардия. Той бе положен в гробище близо до Гуадалахара в щата Халиско - основна база на картела.

Преди церемонията в погребалния дом бяха превозени от камиони множество цветни венци.

Погребалното шествие беше съпроводено от музиканти, които изпълняваха песни, възхваляващи наркобосове.

Когато златистият ковчег беше внесен в параклис в гробищния комплекс, беше изпълнена традиционната песен "El Muchacho Alegre" ("Веселото момче").

След едночасова церемония опечалените, много от които прикриваха лицата си с маски, последваха ковчега към гроба.

Мексиканските медии отбелязаха, че гробното място е сравнително скромно в сравнение с гробниците на други наркобосове, които често са изграждани като големи мавзолеи.

Лидерът на картела почина, след като беше ранен при престрелка между неговите охранители и мексиканските специални части, които се опитваха да го заловят в края на февруари.

Убийството на Осегера от мексиканските специални части се разглежда като успех за правителството на президента Клаудия Шейнбаум, което е под силен натиск от САЩ да предприеме по-решителни мерки срещу наркотрафика.

Смъртта му предизвика вълна от насилие като отмъщение - членове на картела подпалиха автомобили и блокираха пътища в 20 мексикански щата.

На погребението присъстваха части на Националната гвардия

По време на погребението, проведено близо до Гуадалахара в щата Халиско - основна база на картела, бяха разположени части на Националната гвардия, за да предотвратят нови сблъсъци.