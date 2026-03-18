Ендометриозата е болезнена и често води до безплодие

Ендометриозата е сериозно заболяване при жените, което е болезнено и води до безплодие. По официална статистика ендометриозата засяга една на всеки девет жени в репродуктивна възраст.

"Ендометриозата е състояние, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, се разпространява извън матката, като засяга често репродуктивните органи на жената. Може да засегне и отдалечени органи като черва, бели дробове, бъбреци, пикочни пътища, диафрагма, мозък", каза един от основателите и ръководител на Фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве" Катерина Иванова в "България сутрин".

По думите ѝ все още не може да се говори за първична превенция, а за вторична такава.

"Причините за заболяването не са съвсем изяснени на медицината, въпреки че е познато от над 150 години. Основният симптом, който изпитвам жените с ендометриозата, е изключително болезнена менструация, при която е възможно жената да повърне от болка, да припадне. Случа се около менструацията или овулацията на жената. Също така болка при полов контакт, по време на уриниране", обясни Иванова пред Bulgaria ON AIR.

Възможно е понякога ендометриозата да се появи по-късно.

"С идването на първата менструация може всичко да е нормално, впоследствие да се появят силни болки, смущения, проблеми. Това е симптом, който задължително алармира. В тялото ни няма нормална болка. Всяка жена, когато усети промяна в тялото си, трябва да потърси лекарска помощ. Колкото по-рано се открие заболяването, толкова по-малки ще са пораженията върху другите органи и потенциално върху фертилността на жената", посочи гостът.

Иванова отбеляза, че се смята, че жените във фертилна възраст са в най-голям риск от ендометриоза, но световни проучвания показват, че често симптомите започват още в тийнейджърска възраст.

"Обилната менструация може да е алармиращ симптом. Една от теориите е генетичната, която казва, че има фамилна обремененост", допълни тя.

"Ендометриоза е една от водещите причини за безплодие, но не всички жени с ендометриоза се сблъскват с безплодие. Понякога протича безсимптомно. Ако жена има трудности при забременяване повече от година, е добре да посети репродуктивен специалист", посъветва Иванова.

Тя обясни, че оперативна намеса е необходима, когато е налице сериозно засягане на вътрешните органи, както и наличие на силна симптоматика.

"Във Фондацията повишаваме информираността на обществото. Организираме нашата годишна пациентска конференция, правим мост между пациенти и лекари. Тя ще се проведе тази събота в София", обяви Иванова.