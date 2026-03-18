Джейн Фонда: Аз трябваше да отдам почит на Редфорд, не Стрейзънд

Джейн Фонда заяви, че ѝ се е искало именно тя, а не Барбра Стрейзънд, да излезе на сцената, за да представи трибюта към Робърт Редфорд на неделната церемония на наградите "Оскар".

Говорейки на червения килим по време на афтърпартито след "Оскарите", Фонда каза пред репортер: "Искам да знам защо Стрейзънд беше горе да прави това за Редфорд?" След това актрисата шеговито добави, че докато Стрейзънд е снимала само един филм с него, тя е участвала в четири: "Тя е правила само един филм с него, а аз четири… имам повече какво да кажа."

Спомените на Стрейзънд за бившия ѝ екранен партньор и дългогодишен приятел бяха една от трите по-дълги части в сегмента "In Memoriam" ("В памет") на церемонията през 2026 г., който беше предшестван от трибюти за Роб Райнър и Даян Кийтън.

Двамата актьори работят заедно в драмата на Сидни Полак от 1973 г. "Каквито бяхме" ("The Way We Were"), а Стрейзънд изпя на сцената и част от едноименната песен от филма. Тя си спомни как Редфорд първоначално се е колебаел дали да приеме ролята и говори за неговата професионална принципност и политическа ангажираност.

"Боб имаше истински гръбнак - и на екрана, и извън него. Той защитаваше свободата на пресата, грижеше се за околната среда и насърчаваше нови гласове чрез своя Sundance Institute", каза Стрейзънд, която през 2002 г. връчи на Редфорд почетния "Оскар".

След това тя разказа за връзката им през годините и си спомни, че последния път, когато са се чули, двамата са си казали, че се обичат.

След церемонията Фонда отново говори за Редфорд и каза, че "винаги е била влюбена в него": "Най-красивият човек и с невероятни ценности. Той направи много за киното, наистина го промени, издигна независимото кино."

Джейн Фонда, която днес е на 88 години, е работила с Редфорд, който почина през октомври, четири пъти: в "Преследването" ("The Chase") от 1966 г., "Боси в парка" ("Barefoot in the Park") година по-късно, "Електрическият конник" ("The Electric Horseman") от 1979 г. и отново през 2017 г. в "Нашите души през нощта" ("Our Souls at Night").

След смъртта му Фонда написа в Instagram: "Не мога да спра да плача. Той означаваше много за мен и беше красив човек във всяко отношение. Той олицетворяваше Америка, за която трябва да продължим да се борим."

Освен удължените трибюти за Редфорд, Роб Райнър, Даян Кийтън и Катрин О’Хара, бе отдадена почит и на Робърт Дювал и Терънс Стамп. Сред по-големите отсъстващи имена бяха Брижит Бардо, Бъд Корт, Джеймс Ван Дер Бийк и Ерик Дейн.

