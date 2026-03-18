Иран печели над 140 милиона долара на ден от петрола

Дневните приходи на Иран от продажбата на петрол възлизат на над 140 милиона долара. При това САЩ по никакъв начин не се борят с доставките на Техеран, за да не дестабилизират още повече и без това страдащия от войната пазар на суров петрол, пише Financial Times.

На ден Иран изнася около 1,5-1,6 милиона барела суровина. Общо през Ормузкия проток по време на конфликта са преминали около 24 милиона барела ирански петрол, въпреки че Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) блокира преминаването през пролива за кораби на САЩ и техните съюзници.

Откакто САЩ и Израел започнаха да нанасят удари, най-малко 13 супертанкера са натоварили суров петрол на главния експортен терминал на страната на остров Харк. Част от иранския петрол се превозва от така нареченият "сенчест флот“, пише Фокус.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви в понеделник, че Вашингтон е готов да толерира иранските продажби въпреки строгите американски санкции. "Иранските кораби вече излизат и ние позволяваме това да се случва, за да снабдяваме останалия свят“, заяви министърът в интервю за CNBC.

Иран от своя страна все по-често позволява на индийски и, вероятно, китайски кораби да преминават през пролива. "Засега това ни устройва. Искаме светът да бъде добре снабден“, добавя Бесент.

САЩ също отмениха санкциите срещу руския петрол, за да се опитат да успокоят пазарите – ход, който може да доведе до по-голяма конкуренция за иранския петрол от страна на китайските нефтопреработвателни заводи.