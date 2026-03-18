Ще остане ли Варна без вода това лято?

Има риск Варна да остане без вода, тъй като по деривацията между града и язовир „Камчия“ са налице много компрометирани участъци, а градът още няма резервно захранване. За това алармира управителят на ВиК-Варна инж. Веселин Русев.

„През лятото Варна е зависима от деривацията. Язовир „Камчия“ сега е пълен, но водата трябва да измине 100-километров път до града. Деривацията е строена преди 50 г., металът е в лошо състояние, след зимата има оголени участъци с отмита почва. Ако тази връзка излезе аварийно от строя, Варна ще остане без вода“, обясни Русев.

Той припомни, че заради засушаването преди година ВиК направи проект за резервно захранване от карстовите извори в Девня. Нужните 50 млн. лв. бяха включени в неприетия бюджет за 2026 г. Проектът още няма разрешително за строеж заради отказа на Община Девня да предостави свой имот на държавата. „ВиК е само оператор, за преговорите отговаря областният управител, но ако утре водата спре, ще е късно“, предупреди Веселин Русев. Той призова Община Варна да наложи частичен мораториум за строителство в южните квартали на града, на където той трябва да расте според ОУП, съобщи "Труд".

„Там има инвестиционни проекти за близо 1 млн. кв. м застроена площ, а капацитетът на водопроводната и канализационна мрежа е изчерпан. Постоянно в „Аспарухово“, „Галата“, вилните зони и с. Звездица живеят 28 500 души, през лятото те се увеличават почти двойно и тогава потребностите вече са с 50% над капацитета на мрежата. Проблемът не търпи отлагане, защото ще рефлектира върху качеството на услугата. ВиК защитава интересите на настоящите потребители. Не можем да дадем гаранции за нормално водоснабдяване на бъдещите собственици на имоти“, заяви Русев.

Той допълни, че дружеството е поставено под натиск заради откази да издава документи на инвеститори. Въпреки това някои от тях получават разрешителни за строеж. Русев уточни, че ВиК е депозирало проектозадание за изграждане на нови мощности в общината, която като собственик на инфраструктурата трябва започне процедури по проучвания и изготвяне на идеен проект. След две срещи по темата през януари бе сформирана работна група, която да направи пътна карта за разширяване на ВиК инфраструктурата. Тя обаче още не е факт, посочи Веселин Русев.