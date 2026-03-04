Франция изпраща в Средиземно море самолетоносача "Шарл де Гол"

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че изпраща в Средиземно море авионосна група, водена от самолетоносача "Шарл де Гол", за да помогне за защитата на съюзниците си в хода на ескалацията на военните действия в Близкия изток, предаде Франс прес.

"С оглед на нестабилната ситуация и несигурността през следващите дни разпоредих самолетоносачът "Шарл де Гол", неговата авионосна група и ескортиращите го фрегати да се насочат към Средиземно море", заяви Макрон в обръщение към нацията, което бе излъчено тази вечер.

Френският лидер посочи, че през последните няколко часа в Близкия изток са били изпратени изтребители "Рафал", системи за противовъздушна отбрана и радари.

"Ще продължим с тези усилия толкова дълго, колкото е необходимо", каза още френският президент.

Макрон мотивира решението си с въздушната атака, която бе предприета в понеделник срещу британската военновъздушна база в Кипър. Макрон подчерта, че Кипър е страна членка на ЕС, с която Франция неотдавна подписа договор за стратегическо сътрудничество.

"Това изисква нашата подкрепа. Ето защо реших да изпратя допълнителни средства за противовъздушна отбрана, заедно с френска фрегата "Лангедок" (Languedoc), която ще пристигне край бреговете на Кипър по-късно тази вечер", поясни Макрон.

Външният министър на Франция Жан-Ноел Баро заяви по-рано във вторник в ефира на телевизия БФМТВ, че изтребители "Рафал" са били изпратени да защитават въздушното пространство над френските бази в Близкия изток, съобщи БТА

Баро уточни, че става въпрос за военноморски и военновъздушни бази в Обединените арабски емирства (ОАЕ). Той не даде точен отговор на въпроса дали Франция е била атакувана, след като един от обектите на територията на военноморската база в ОАЕ беше ударен от дрон. Министърът само отбеляза, че щетите са били "изключително ограничени и чисто материални". "Не може да се каже със сигурност, че именно Франция е била целта, нужно ни е време, за да проучим обстоятелствата около случилото се, понеже ситуацията е прекалено сериозна, за да действаме необмислено", обясни Баро.