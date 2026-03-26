След войната над един милион украинци може да заминат да работят в чужбина

След края на войната и отварянето на границите между 1 и 1,5 милиона граждани на страната могат да заминат на работа в чужбина.

Това заяви в интервю за YouTube канала „Суперпозиция“ ръководителят на Офиса за миграционна политика Василий Воскобойник.

„Нашата оценка е, че 1–1,5 милиона души могат да заминат да работят в чужбина. От една страна, аз дори бих приветствал именно такава трудова миграция, каквато имахме преди началото на бойните действия, когато хората заминаваха за три, шест месеца, дори за година, работеха, изкарваха пари и ги изпращаха в Украйна, за да подпомагат семействата си. След това се връщаха, намираха работа в Украйна и продължаваха да работят тук. Смятам, че трудовата миграция е по-добър вариант в сравнение с това след войната хората да се съберат и да заминат при семействата си, които вече са се установили в чужбина. Това за нас е по-лош сценарий от обикновената трудова миграция. Затова аз гледам благосклонно на трудовата миграция. Разбирам, че това е възможност за хората в определен период да изкарат пари и да подпомогнат семействата си, но да останат свързани с Украйна“, каза чиновникът, цитиран и от "Страна.ua".

Той добави, че властите трябва да се подготвят за подобно поведение на населението и да обмислят как да защитят гражданите в чужбина и какви условия да създадат, за да искат украинците да се връщат обратно.

"Страна.ua" припомня, че в много градове и села в Западна Украйна рязко е намалял броят на населението. Хората заминават да работят в Европа.

Междувременно според статистиката само 10–15% от украинците, които в момента се намират в чужбина, възнамеряват да се върнат след края на войната.