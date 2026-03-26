Фолкпевицата възроди песен от 2000 година

Внучката на Глория пропя ВИДЕО

Глория възроди емблематичната си песен "Радост-тревога" от албума "12 диаманта", издаден през 2000 г.

Песента е посветена на дъщеря ѝ Симона Загорова, а днес, близо четвърт век по-късно, двете я изпълняват заедно. 

В клипа специално участие взема и внучката на звездата, която направи първите си стъпки в пеенето. 

Свързани статии

Песента е по музика на Илия Загоров и Глория, която е автор и на прочувствения текст. Новият аранжимент е направен от Андреан Стефанов – Андро. Саунд продуцент е Калин Димитров .Смесване и дигитално мастериране – Ленко Драганов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Глория Симона Загорова песен Галина
