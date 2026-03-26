INSAIT представи ново поколение български изкуствен интелект

Третата версия на BgGPT, българският чат с изкуствен интелект, вече разпознава изображения и глас, обработва документи и използва търсене в интернет. Това стана ясно по време на публично представяне на новите възможности на българския изкуствен интелект, в което участие взеха основателят и научен директор на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) проф. Мартин Вечев и инж. Борислав Петров, изпълнителен директор на INSAIT. От днес новите функционалности са достъпни за свободно ползване за българските потребители и институции и са изцяло разработени от Института към Софийския университет.

BgGPT 3.0 е достъпен чрез публичния чат bggpt.ai, където всеки потребител може да ползва функциите му свободно и безплатно. Използването на BgGPT става и още по-удобно с новите мобилни приложения за iOS и Android, които са достъпни за сваляне без такси за всички видове устройства.

Новата версия позволява анализ на изображения и документи, работа както с текст, така и с визуална информация. В сравнение с предишните версии BgGPT 3.0 е с подобрено следване на инструкции, може да се справя с по-сложни задачи и да води близо 20 пъти по-дълги разговори. Благодарение на тези подобрения BgGPT 3.0 може да обработва и разбира по-големи обеми от текст.

Освен публичния чат достъпен за всички граждани, INSAIT пуска и моделите зад BgGPT 3.0 в три размера – 4B, 12B и 27B, като изборът дава възможност за реализация на бизнес решения с оптимална ефективност и хардуер спрямо конкретната задача. Моделите се представят отлично както на български, така и на английски език. Те стъпват върху Google Gemma 3 и са дообучени чрез нова технология на INSAIT и с текстове на български език надхвърлящи 100 милиарда думи. Благодарение на това BgGPT 3.0 27B се справя по-добре на български от близо 10 пъти по-големи модели. Повече информация за тях е достъпна на сайта models.bggpt.ai. От същия адрес те могат да бъдат свободно свалени и интегрирани от всяка компания и институция, а също могат да бъдат директно използвани чрез API ключ, в случай, че организацията не разполага с нужния хардуер.

Националните отворени модели като BgGPT придобиват изключително стратегическо значение в контекста на усилията на държавите да постигнат технологичен суверенитет, развитие на собствен капацитет и защита на данните при използването на изкуствен интелект. Последователните стратегически усилия на INSAIT за развитие на суверенна технологична платформа на България дават резултат - българските модели разполагат с производителност, съпоставима с тази на десетки пъти по-големи модели и позволяват реализацията на проекти на Института с ключови държавни институции като НАП и Сметна палата. Проектите се изпълняват върху собствена инфраструктура, което гарантира запазването на данните и възможност за работа с конфиденциална информация, елиминирайки зависимостта от чужди доставчици.