Ванс, Рубио или Тръмп: Кой ще стане лидер на републиканците в САЩ през 2028 г.

След експлозивното си навлизане на американската политическа сцена през 2016 г., Доналд Тръмп се утвърди като ориентир за консервативното движение. Но две години преди началото на първичните избори за определяне на кандидата на републиканците за президентските избори през 2028 г., сред десницата настоятелно се появява един въпрос: кой ще поеме властта?

На конференцията на CPAC - годишната среща на американските консерватори, която се провежда тази година близо до Далас, Тексас - все още не е постигнат ясен консенсус за определяне на наследника на настоящия 79-годишен президент. Въпреки това, започва да се оформя съперничество, пише Agence France Presse.

По време на няколко дискусии с участници за бъдещия лидер на републиканците, имената на вицепрезидента Джей Ди Ванс и Марко Рубио, настоящият ръководител на американската дипломация, се появяваха многократно. Според анкетите, Джей Ди Ванс в момента държи удобна преднина сред избирателите на републиканците. Но зад кулисите на CPAC мненията бяха по-разделени.

"Имам пълно доверие както в Джей Ди Ванс, така и в Марко Рубио да водят страната", казва Сузи Филипс, 68-годишна пенсионирана медицинска сестра от Далас. "Това биха били първите двама в моя списък."

За мнозина дуелът се свежда до избор между приемственост, представена от Джей Ди Ванс, и опит, представен от Марко Рубио.

Силните страни на Ванс и Рубио

Основното предимство на Джей Ди Ванс е идеологическата му принадлежност към движението на Доналд Тръмп. Той може да черпи и от собствения си път: от дете, израснало в бедност в семейство, засегнато от опиоидна зависимост, до завършил престижния университет Йейл, преди да стане сенатор, а след това вицепрезидент.

"Обожавах Джей Ди Ванс още преди да влезе в политиката", подчертава Сузи Филипс, която казва, че оценява историята му за метеорно ​​социално изкачване.

Други участници в CPAC също подчертават комуникативните му умения.

"Той е много красноречив, много образован", казва Лора Макгара, 52-годишна медицинска сестра в спешното отделение. "Той е много добър в справянето с видовете въпроси, с които вероятно ще се сблъска. Той е малко по-дипломатичен от Тръмп. Искам да кажа, харесвам Тръмп, но мисля, че Джей Ди Ванс е малко по-изпипан."

Дори старите критики на Джей Ди Ванс към Доналд Тръмп са забравени.

"Хората се променят, те еволюират", казва Лора Макгарау.

За разлика от Джей Ди Ванс, поддръжниците на Марко Рубио подчертават неговия опит и самочувствие, особено на международната сцена.

Марко Рубио е "изключителен държавник", казва Брайън Су, 60-годишен консултант от Чикаго.

"Той има много ясна визия за международните отношения, така че аз лично го обичам", добавя мъжът.

Трети мандат за Тръмп?

Въпреки различните им предпочитания, двамата мъже се оценяват от консервативните активисти през една и съща призма: връзката им с Тръмп и движението, което републиканският милиардер оформи.

Нито един от двамата не се възприема като скъсване с тръмпизма, а по-скоро като съперничещи си наследници, въпреки че Марко Рубио многократно е уверявал, че няма да се противопостави на Джей Ди Ванс, ако реши да се кандидатира през 2028 г.

Дуелът Ванс-Рубио в крайна сметка оставя малко място в настоящето за друг профил, който да се открои. Губернаторът на Флорида Рон ДеСантис се радва на подкрепата на Леви Микула, 35-годишен медиен асистент, когото е срещнал в CPAC, който все още вярва, че Марко Рубио има най-големи шансове за победа.

Няколко участници в конференцията споменаха други възможности, особено нова кандидатура от самия Доналд Тръмп, въпреки забраната, наложена от Конституцията на САЩ за трети мандат. И в крайна сметка, това постоянно привличане на активисти към републиканския милиардер подчертава трудността при намирането на неговия наследник.

Мнозина обаче не са готови да продължат напред.

"Надяваме се, че ще минат още четири годин"“, казва Сузи Филипс. "Но трябва да приемем, че наближаваме края на ерата на Тръмп."