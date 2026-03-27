Франция с ново оръжие: дрон-прехващач AST-78 влиза в действие

Системата AST-78 предлага висока скорост, бързо изкачване и гъвкави опции за разполагане в подкрепа на мисии за борба с безпилотни летателни апарати и въздушно прихващане
Френската компания Asterodyn заяви, че продължава доставките на своята система за прехващане AST-78 на „френски държавни военни заинтересовани страни“, потвърждавайки оперативната употреба на високоскоростната безпилотна платформа.
В съобщение, направено на 25 март 2026 г., се казва, че дроновете-прехващачи, като AST-78, са проектирани да осигурят гъвкав вариант за справяне със заплахи, когато традиционните системи може да са по-малко ефективни или твърде скъпи, пише Defence Express.
Според Asterodyn, прехващачът AST-78 е проектиран за сложни мисии и съчетава скорост, обхват и полезен товар в компактна платформа. Системата може да развива скорост до 400 километра в час, като има оперативен обхват от 30 километра и полезен товар от един килограм.
March 26, 2026
Компанията заяви, че системата е изградена на базата на богат оперативен опит, позовавайки се на хиляди летателни часове в екстремни условия. Asterodyn заяви, че AST-78 е демонстрирал способността си да достига височина от 6000 метра в рамките на три минути след изстрелване от земята.
Както отбелязва компанията, системата може да бъде разгърната или от земята, или изстреляна от самолет. Asterodyn заяви, че прехващачът е преминал десетки тестове за разполагане във въздуха от хеликоптери и платформи с неподвижни крила.
Тази възможност за двойно изстрелване позволява на операторите да позиционират прехващача по-близо до потенциални цели, намалявайки времето за реакция и увеличавайки гъвкавостта на взаимодействието. Разгръщането във въздуха също така позволява покритие на по-широки оперативни зони.
Дроновете прехващачи като AST-78 са проектирани за бързо съкращаване на разстоянието до въздушни цели. Техните характеристики, включително висока скорост на изкачване, са предназначени да позволят прихващане на бързо движещи се или високопланински заплахи.