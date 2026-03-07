IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Американски компании ще увеличат четирикратно производството на усъвършенствани оръжия

Това съобщи Доналд Тръмп

07.03.2026
Основните компании в американската отбранителна индустрия са се съгласили да "увеличат четирикратно" производството на усъвършенствани оръжия, обяви Доналд Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл".

Американският президент направи това изявление след "много добра среща с най-големите американски отбранителни компании".

Тръмп добави, че САЩ разполагат с "практически неограничен запас от боеприпаси" от по-ниска категория, като тези, които се използват в момента срещу Иран, отбелязва Франс прес.

"Представените компании бяха изпълнителните директори на BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon", добави Тръмп. Следващата срещата е била насрочена за след два месеца. 

В друг пост президентът на САЩ заяви, че от началото на операция "Епична ярост" 9000 американски граждани са се върнали в страната от Близкия изток. Държавният департамент на САЩ регистрира американските граждани и им предоставя безплатни полети за завръщане, добави Тръмп, цитиран от БТА.

