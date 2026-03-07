IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп заплаши Иран с нови силни удари

Иранският президент се извини на съседите си за ударите

07.03.2026 | 15:21 ч. 37
Снимка: БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран ще бъде "ударен силно" днес, и добави, че страната вече е "жестоко опустошена" след американските и израелските атаки, предаде ДПА.

В публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл" Тръмп отбеляза, че иранският президент Масуд Пезешкиан по-раноПр

"Това извинение беше отправено заради безмилостните американски и израелски атаки", написа Тръмп и обвини Иран, че се опитва да "превземе и управлява Близкия изток".

"Иран повече няма да бъде "хулигана на Близкия изток", а вместо това ще бъде "губещия в Близкия изток", ще бъде така за много десетилетия, докато не се предадат или, по-вероятно, напълно "рухнат", добави той.

Американският президент каза още, че още ирански високопоставени лица ще станат цел на атаките, пише БТА.

