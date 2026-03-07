Над 1200 българи са получили съдействие за евакуация от Близкия изток и Иран

Към 9:30 ч., по данни на Ситуационния център на Министерството на външните работи, общо 1207 български граждани в Обединените арабски емирства са получили съдействие в рамките на операцията по извеждане от Близкия изток и Иран. От тях 953 души са евакуирани чрез Кризисния щаб на МВнР, а 254 - със съдействието на туроператори, съобщиха от ведомството.

През последните дни в България са кацнали няколко специални полета. На 5 март в 2:15 ч. от Абу Даби пристигна самолет с 85 души на борда, в 3:30 ч. - полет от Дубай с 326 пътници, а в 19:45 ч. - още един от Дубай със 180 души. На 7 март в 5:45 ч. в София кацна и полет на авиокомпания "Гъливер" от Дубай с 326 души.

За днес са планирани още три евакуационни полета от Дубай към България - два чартъра с по 180 места и още един с капацитет 220 души. Те се организират със съдействието на Министерството на туризма и туроператори.

Усложнена остава обстановката в Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия заради затвореното въздушно пространство над Кувейт и ограничения брой полети от Катар. През последните дни с още 40 души се е увеличил броят на българските граждани, потърсили помощ за евакуация от Кувейт. Групи българи са били извеждани по суша от Кувейт до Рияд, откъдето продължават към София с редовни полети. Част от евакуацията е осъществена и чрез механизма за сътрудничество в ЕС - 21 души са били транспортирани с австрийски полет от Рияд до Виена.

На 4 март от Иран е бил евакуиран съставът на българското посолство в Техеран - шестима служители и четирима членове на техните семейства, общо 10 души. Чрез посолството ни в Багдад се оказва помощ и на българка, която се опитва да напусне Иран, но засега остава блокирана на граничния пункт "Мерхан" заради технически проблеми. По информация на МВнР в Иран се намират 48 български граждани и 14 членове на техните семейства с иранско гражданство.

В Израел международните летища продължават да бъдат затворени, а напускането на страната е възможно само по сухопътен маршрут. До момента 14 български граждани са изведени през границата с Египет до летище Шарм ел Шейх, а други двама - до летище в Аман, откъдето са продължили с полет към европейска дестинация.

В Оман на 5 март в 17:50 ч. в Салала е кацнал полет на "България еър" със 111 души на борда. Още седем българи са напуснали страната по индивидуални маршрути със съдействието на външното министерство.

В Йордания българското посолство е съдействало на общо 130 туристи, а в Ирак 20 български граждани са били евакуирани по суша през границата с Турция или Йордания. Към този момент в Ирак няма българи, които да очакват извеждане.

От МВнР посочват, че операцията продължава в координация със съюзнически и партньорски държави, като министерството следи ситуацията и предоставя актуална информация за възможностите за безопасно напускане на региона.

По-рано днес служебният министър на туризма Ирена Георгиева съобщи, че още около 400 български туристи се очаква да се приберат от Близкия изток с два полета от Дубай - един тази вечер и още един утре сутринта. Тя уточни, че полетът за тази вечер е с по-малък капацитет, а за утре сутрин също е подготвен допълнителен самолет, пише БТА.