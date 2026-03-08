Избран е новият лидер на Иран, името не се съобщава официално

Съветът на експерите в Иран е постигнал мнозинство по избора на нов върховен лидер. Ройтерс цитира член на органа, който трябва да избере наследника на убития аятолах Али Хаменей, че това е вторият син на Хаменей - Моджтаба. Засега името не се съобщава официално.

Остава да бъдат решени някои процесуални пречки като това дали окончателното решение да бъде оповестено, без органът да се събере лично.

Събирането на Съвета към този момент е невъзможно. Израел вече удари две от сградите на органа в Техеран и Кум. Според члена на Съвета, цитиран от Ройтерс, новият върховен лидер на Ислямската република е бил избран в съответствие със съвета на Хаменей той да бъде "мразен от врага".

Междувременно израелската армия заяви, че ще продължи да преследва всеки наследник на върховния лидер на Иран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на военните на фарси в социалната платформа "Екс".

В изявлението израелската армия също така предупреждава, че ще преследва всеки, който се опита да назначи наследник на аятолах Али Хаменей, визирайки духовния орган, натоварен с избора на нов върховен лидер на Ислямската република.

Съветът на експертите, иранският орган, отговорен за избора на следващия върховен лидер, който да наследи аятолах Али Хаменей, убит в първия ден на израелско-американските удари, трябва да се събере "в следващите 24 часа", съобщи снощи иранската новинарска агенция Фарс, припомня БТА.