ROBI посвети новата си песен "Пламенна жена" на съпругата си ВИДЕО

ROBI представи новата си песен "Пламенна жена" - лично и лятно парче, посветено на съпругата му Пламена.

Сингълът продължава силната поредица от песни на артиста след "Налей" с Тино, "Мале" с Мона и хита "Рано призори", който от февруари е сред най-въртените български песни и беше представен като пилотен сингъл от предстоящия му албум.

"Пламенна жена" е създадена в началото на годината по време на творчески лагер, организиран от ROBI за бъдещия му албум. Идеята била песента да носи именно това заглавие и да бъде изненада за Пламена, която е неизменно до него във всички негови креативни начинания.

Специално участие в парчето има Ивайло Нинчев - фламенко китарист, близък приятел на ROBI и част от авторския екип. Китарата и латино енергията придават на "Пламенна жена" различен цвят в предстоящия албум на изпълнителя.

Видеото е режисирано от Христо Георгиев и следва настроението на песента. В кадрите участват ROBI, Пламена и Ивайло Нинчев, а финалът носи допълнителна изненада - латино танцови стъпки, с които артистът отново показва нещо ново на публиката си.

Интересът към концертите на ROBI също расте. До първата дата от лятното му турне - 25 юни във Варна - остава около месец, а повече от половината билети вече са разпродадени. Подобна е ситуацията и в останалите градове от турнето.

За първия му самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК на 13 октомври остават ограничен брой места. Билетите са в мрежата на Eventim.

Феновете очакват и специалното събитие, на което ROBI ще представи новия си албум "Следа". Listening party-то ще се проведе на 10 юни в "Кино Кабана", а като подарък към публиката артистът ще изпълни кратък лайв сет. Билетите предстои да бъдат пуснати в продажба.