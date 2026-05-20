Еболата донесе нова драма за Световното първенство по футбол

Нов скандал е напът да избухне само месец преди началото на Световното първенство по футбол. Националният отбор на Демократична република Конго, който за първи път от дълго време се класира за мондиал, рискува да пристигне на турнира без своите фенове.

Причината за неприятната ситуация е огнище на ебола в страната. По данни на Световната здравна организация вече са регистрирани над 500 предполагаеми случая на заразяване, а броят на жертвите е над 130 души. На 17 май СЗО официално определи случилото се като извънредна международна заплаха за обществената безопасност.

На този фон САЩ започнаха да въвеждат ограничения. Центърът за контрол и превенция на заболяванията наложи 30-дневна забрана за влизане на чужденци, които през последните три седмици са пребивавали в ДР Конго, Уганда или Южен Судан. Именно това се превърна в проблем за конгоанските фенове.

Според CNN, Politico и Reuters самите футболисти на ДР Конго ще могат да получат специални разрешения за влизане, но за обикновените привърженици ситуацията е значително по-сложна. Тези от тях, които вече имат американски визи, ще трябва да доказват, че са прекарали минимум 21 дни извън опасните региони. Получаването на нови визи е практически невъзможно: посолството на САЩ в ДР Конго временно спря издаването както на имиграционни, така и на туристически документи. Дори при допускане до страната феновете може да бъдат задължени да преминат карантина след пристигане.

Заради санитарната ситуация Федерацията по футбол на ДР Конго вече беше принудена да отмени част от лагера в Киншаса. Първоначално тимът трябваше да се събере в столицата на 24 май, да проведе открита тренировка и след това да замине с чартър за Европа, но този етап е напълно отменен.

В момента повечето играчи се намират извън страната и няма да се връщат у дома преди турнира. Националният тим планира да продължи подготовката си в Европа, след което около 10 юни ще отпътува за САЩ.

Първият мач на ДР Конго е на 17 юни срещу Португалия в Хюстън. След това африканският тим ще играе с Колумбия в Гуадалахара и с Узбекистан в Атланта.

За организаторите на световното първенство ситуацията се превърна в ново главоболие. Здравната криза се добавя към политическите проблеми около Иран и вътрешната нестабилност в Мексико, затова ФИФА се опита незабавно да овладее ситуацията.

"Наясно сме със ситуацията, свързана с огнището на ебола, и я следим в тесен контакт с Федерацията по футбол на ДР Конго, за да гарантираме, че отборът получава всички препоръки за безопасност", се казва в изявление на ФИФА.

Американските власти също се включиха. Както заяви пред Politico ръководителят на Центъра за контрол на заболяванията на САЩ Сатиш Пилай, всички необходими мерки са предприети.