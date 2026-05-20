Еко катастрофа след ударите на Украйна: Дъжд с нефт над Русия

След като нахлу преди повече от четири години, Москва обикновено беше тази, която предизвикваше екологични бедствия. Но ударите на Киев, целящи да намалят приходите на Кремъл от петрол, обърнаха ситуацията.

Евгений Витишко, който живее в руския град Туапсе, винаги носи бели ризи. Но в деня, в който местна нефтопреработвателна рафинерия се възпламени след украинска атака с дронове, той реши, че това не е добра идея.

"Виждах капчици нефт и сажди по дрехите си", каза 52-годишният Витишко, известен активист за опазване на околната среда. "Миризмата беше толкова силна. Сякаш стоиш до ауспуха на кола."

В Туапсе, курортен град и пристанище на Черно море, се разгръща екологична катастрофа. Четири удара с дронове през април и май, част от засилващата се кампания на Украйна срещу инфраструктурата за износ на енергия дълбоко в Русия, са причинили това, което г-н Витишко нарече най-голямото разливане на нефт по руското Черноморско крайбрежие през целия му живот, пише NYT.

Появиха се апокалиптични снимки на дъжд, наситен с нефт, и високи облаци от черна като катран дим. Опасни нива на токсини са изпълнили въздуха, казват местните власти, а тонове нефт са се излели във водните пътища. Руските власти отказаха да дадат публична оценка колко нефт е изтекъл, съобщавайки само, че около един милион кубически фута замърсени камъчета и почва са били отстранени от бреговата линия.

Повече от четири години след началото на конфликта Украйна пренася войната на руска територия. Киев вече произвежда голям брой свои безпилотни летателни апарати с голям обсег и крилати ракети, а в десетки атаки през тази година украинските сили ги изстрелват срещу нефтови съоръжения и други обекти на разстояние до 1 000 мили навътре в руска територия.

Атаките имат за цел да намалят приходите на Русия от петрол,

точно когато Москва очаква неочаквани печалби от прекъсванията на доставките в Близкия изток.

В неделя Украйна насочи ударите си към Московската област, като целта бяха рафинерията в столицата и съоръжение за зареждане с гориво на северозапад от града в една от най-големите вълни от атаки по време на войната. Четирима души загинаха, включително трима, които загинаха при удари по жилищни сгради в предградията на Москва, съобщиха официални лица.

Украинските атаки обърнаха хода на войната. Силите на Москва отдавна нанасят удари по гражданската инфраструктура на Украйна с ракети и дронове. Русия също така е причинила екологични бедствия, включително когато взриви голям язовир в Украйна през 2023 г.

Руската армия се бори да пресече украинските удари, като не разполага с достатъчно системи за противовъздушна отбрана, за да защити всеки нефтопреработвателен завод в обширната територия на страната. Анализатори твърдят, че атаките са стрували на Русия десетки милиони барела износ на петрол. Руските енергийни компании са похарчили големи суми за закупуване на устройства за заглушаване на сигнали, гигантски метални мрежи и други защитни мерки за своите съоръжения.

Освен икономическите загуби, атаките в Туапсе донесоха и екологична катастрофа. Блогъри, които обикновено са лоялни към руското правителство, обвиниха Москва, че се опитва да скрие мащаба на щетите, за чието почистване, според Витишко, ще са необходими години.

Местните власти първоначално реагираха бавно на опасността, като им отне два дни да признаят публично опасните нива на замърсяване на въздуха и три дни да разпоредят евакуация на няколко къщи в близост до рафинерията.

Общинските служители дори продължиха с мероприятие за засаждане на дървета, подреждайки участниците за рекламни снимки, въпреки огромния стълб тъмен дим на заден план.

А усилията за почистване - очевидно с оглед запазване на приходите от туризъм, се фокусираха върху брега, а не върху почвата или реката, която преминава през града. Сергей Бойко, кмет на Туапсе, обеща, че плажният сезон ще започне на 1 юни, както е планирано.

Витишко, който е пътувал по крайбрежието, за да документира щетите, каза: „Властите не искат да видят истинския мащаб на петролния разлив.“ Той заяви, че са засегнати над 40 мили от бреговата линия.

Гласове като неговия са станали рядкост в Русия. Независимите природозащитници, често възприемани като заплаха за авторитета на Кремъл, са били изтласкани встрани и заплашени с наказателни обвинения. През 2023 г. Москва забрани „Грийнпийс“ и WWF.

Украинските удари по други руски нефтопреработвателни заводи са убили работници и са предизвикали пожари, които са отнели дни, за да бъдат потушени. Атаката срещу Туапсе обаче „беше първият случай, в който атака срещу нефтена инфраструктура стана предмет на публична дискусия“, каза Евгений Симонов, експерт по околната среда в изследователската организация „Работна група за екологичните последствия от войната в Украйна“.

Щетите около Туапсе заплашват да влошат разлива на нефт от декември 2024 г.

близо до друго черноморско пристанище, Анапа, на около 130 мили нагоре по крайбрежието. Витишко каза, че този разлив, който се случи, след като два остарели танкера потънаха по време на буря, все още не е бил напълно почистен.

Светлана, 40-годишна жителка на Туапсе, която работи в строителството, каза, че първоначално е останала вкъщи, след като рафинерията беше ударена.

Отегчена от престоя вкъщи, тя в крайна сметка излезе на разходка, докато рафинерията все още гореше.

Светлана каза, че когато тя и съпругът ѝ се преместиха в Туапсе, възможностите изглеждаха като сън. Жилищата в града, който има население от около 60 000 души, бяха по-достъпни отколкото другаде по черноморското крайбрежие, а рафинерията осигуряваше стабилни работни места.

Туапсе беше цел на украински дронове в три атаки миналата година, но системите за противовъздушна отбрана прихванаха повечето от тях и жителите не се паникьосаха, каза Светлана.

Но атаките през тази година, както и свързаните със сигурността интернет ограничения, които разгневиха руснаците, накараха някои да преосмислят подкрепата си за войната, отбеляза тя.

През април Светлана изпрати детето си да престои при роднини на друго място. Тя каза, че живее в Туапсе месец за месец.

Макар Кремъл да полага големи усилия, за да накара руснаците да възприемат войната като нещо далечно, осведомеността за ударите на Украйна нараства. Делът на руснаците, които казват, че украинските атаки срещу Русия – а не войната в Украйна – са най-важната новина в момента, се е повишил до 18 процента този месец, спрямо 2 процента в началото на февруари, според проучване на FOM, проучвателна организация, близка до правителството.

Ударите на Украйна са разбили „краеъгълния камък“ на военното споразумение между руското правителство и обществото, заяви Александра Прокопенко, бивш служител в Руската централна банка, която сега е сътрудник в Центъра „Карнеги Русия-Евразия“ в Берлин.