Руският разрушител от клас „Маршал Шапошников“ от клас „Удалой“ спря във Виетнам на връщане към Владивосток, базата на Тихоокеанския флот на Русия. Фрегата на руското военноморско флотче направи планирано посещение в пристанище Виетнам – първото подобно посещение на руски военен кораб в азиатската страна тази година. Въпреки това, предвид продължаващия конфликт между Съединените щати и Иран, не е ясно къде може да се насочи модернизираната противолодочна фрегата с управляеми ракети от клас „Удалой“, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

„Фрегатата на Тихоокеанския флот „Маршал Шапошников“ направи бизнес посещение в пристанището Кам Ран в Социалистическа република Виетнам като част от дълго пътуване. Представители на руското посолство във Виетнам и командването на виетнамската военноморска база посрещнаха руските моряци при пристигането им“, съобщи руското Министерство на отбраната.

Военният кораб проект 1155 „Фрегат“ (на руски „фрегата“) от клас „Удалой“ отплава от пристанището на Тихоокеанския флот на руския военноморски флот Владивосток на 1 октомври 2025 г. и наскоро „представляваше руския флот“ на многонационалните военноморски учения „МИЛАНО 2026“ на индийския военноморски флот в Индийския океан, съобщи руската държавна информационна агенция ТАСС.

Фрегатата на иранския военноморски флот IRIS Dena, която беше потопена от подводница на американския военноморски флот по-рано тази седмица, също е участвала в тези военноморски учения.

Разрушителите клас "Удалой" са разработени в последните етапи на Студената война

като кораби за противолодъчна борба (ASW). Осем от фрегатите остават в активна служба, въпреки че нито една от тях не е разположена в Черно море и следователно са изключени от продължаващата война в Украйна.

ТАСС съобщи също, че са разположени множество други кораби на Тихоокеанския флот. Това включва дизел-електрическата подводница проект 636.3 (подобрен клас Кило) „Петропавловск-Камчатски“, корветата проект 20380 клас „Стерегущий“ „Громки“ и морският влекач проект 23470 „Андрей Степанов“.

Флотилията „е заела курс към Корейския проток за провеждане на мисии на далечни разстояния в Азиатско-тихоокеанския регион“, според държавната информационна агенция. Освен това, „отряд кораби, състоящ се от корветите „Совършен“ и „Резкий“, също в момента действа във водите на Азиатско-тихоокеанския регион, поддържайки танкера „Печенга“.

Тихоокеанският флот на руския флот остава втората най-боеспособна сила от петте му основни военноморски флота, след Северния флот. Той е ключов компонент от агресивната модернизация на Кремъл и настоящите анализи показват, че той управлява приблизително 260 общо единици, включително крайбрежни кораби с около 65 надводни бойни кораба. Въпреки това, той поддържа и около две дузини ядрени и конвенционални подводници.

Тихоокеанският флот е създаден за първи път през 1731 г. като клон на Императорския руски флот, известен като Охотска военна флотилия. Възстановяването на Тихоокеанския флот е приоритет за Русия през последните години, въпреки че продължава да се сблъсква с много от същите морски предизвикателства, които измъчваха Съветския съюз по време на Студената война.

Ключовото пристанищно съоръжение във Владивосток често замръзва през зимата и провеждането на целогодишни военноморски операции изисква използването на големи ледоразбивачи. И все пак ледената покривка осигурява известно тактическо предимство за подводниците на Тихия океан.

Затоплящите се условия в Арктика удължиха периода на безледени условия. Освен това, макар щабът на Тихоокеанския флот да е в затворения град Форкино в Приморски край, близо до Владивосток, операциите се извършват и от Петропавловск-Камчатски.