Губи ли Дубай блясъка си като луксозна дестинация?

Статутът на Дубай като глобален туристически център и луксозна туристическа дестинация е подложен на изпитание, тъй като конфликтът между САЩ и Израел с Иран нарушава въздушния транспорт.

Малко повече от седмица след началото на войната хиляди полети бяха отменени или пренасочвани, цената на петрола се покачи, а главният изпълнителен директор на United Airlines Скот Кърби заяви в събота, че увеличенията на цените на самолетните билети „вероятно ще започнат бързо“ след скока в цените на горивата, съобщи CNBC.

Цените на петрола надхвърлиха 100 долара за барел този уикенд за първи път, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г., въпреки че цените паднаха до около 86 долара за барел в края на понеделник. В началото на 2026 г. суровият петрол Brent беше около 60 долара за барел.

Анна Абелсън, професор в Нюйоркския университет, заяви пред Business Insider миналата седмица, че ако Дубай загуби репутацията си на „безопасно убежище“ и „безпроблемен трансферен център“, ефектите биха могли да се отразят на цялата индустрия. Пътуващите биха могли да потърсят алтернативни маршрути и, в зависимост от продължителността на нестабилността в региона, авиокомпаниите биха могли да променят маршрутите си, за да прекарат полета в други градове.

Дубай е прекарал десетилетия в изграждане на репутация на привлекателна, безопасна и луксозна дестинация за туристите, като в крайна сметка се е превърнал в един от най-посещаваните градове в света и един от най-натоварените туристически центрове.

Emirates, известна като една от най-луксозните авиокомпании, има свой глобален хъб на международното летище в Дубай, често срещано място за прекачване по маршрути, свързващи Европа, Африка и Азия всеки ден.

Международното летище в Дубай е било второто най-натоварено летище в света през 2024 г.

по общ брой пътници, точно след Атланта, според доклад на Airports Council International World. За международните пътници по-специално то е било най-натовареното.

Други експерти от индустрията са се съгласиха, че промените в репутацията на Дубай могат да имат негативни последици, въпреки че казаха, че статутът му на туристически център ще зависи от това колко дълго ще продължи конфликтът и от крайния изход на войната.

„Това е туризъм 101“, каза пред Business Insider миналата седмица Алън Файл, професор в Университета на Централна Флорида и експерт по маркетинг на туристически дестинации. „Навсякъде по света е подходящо за туризъм само ако сте стабилни и в безопасност.“

Файъл каза, че Дубай е изключително безопасно място за посещение, но че много туристи може да не са осъзнали близостта му до Иран. Това вероятно ще се промени сега, след като Иран атакува града в Обединените арабски емирства, като ударите повредиха летището и два луксозни хотела. Туристите, блокирани в града миналата седмица, можеха да чуят силни трясъци, докато ракетите бяха прихванати. Това може да накара туристите да се замислят два пъти преди посещение, особено по време на повишено напрежение.

Карън и Боб Карифи, семейна двойка от Тексас, останаха блокирани в Дубай миналата седмица, след като круизът им беше отменен. Двойката каза, че са чули как ракетите са прихванати и са станали свидетели на повредата на луксозния Fairmont.

Не е ясно колко дълго ще продължи войната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това заяви, че може да продължи седмици. В понеделник той каза, че войната е „много завършена, почти“, но по-късно предположи, че има още какво да се направи.

Ако конфликтът продължи, пътуващите биха могли да предпочетат маршрути, които преминават през други градове, като Лондон, Франкфурт или Истанбул, където има по-малък риск.

Алп Озаман, професор в Нюйоркския университет и маркетинг мениджър на Turkish Airlines, каза, че проблемът ще бъде дали туристите ще запомнят този епизод и ще смятат места като Дубай за безопасни в бъдеще. „Споменът за това ще ни запомни много“, каза той по отношение на пътуващите, блокирани на летищата и на круизни кораби през последната седмица.

Озаман каза, че страни като ОАЕ са инвестирали твърде много в туризъм и ще положат съгласувани усилия.