До 150 американски войници са ранени във войната с Иран

Американски военни не са ескортирали кораби през Ормузкия проток

10.03.2026 | 21:35 ч. Обновена: 10.03.2026 | 21:35 ч. 4
Снимка: Reuters

До 150 американски войници са ранени във войната с Иран, съобщава Ройтерс, позовавайки се на свои източници. Броят на пострадалите не е бил съобщаван досега и е много по-висока от публично оповестената от Пентагона цифра от осем сериозно ранени американски войници.

В изявление след публикуването на доклада на Ройтерс, Пентагонът оцени броя на ранените на около 140 и заяви, че по-голямата част от тях са с леки наранявания.

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел заяви, че 108 от ранените военнослужещи вече са се върнали на служба.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит потвърди по-ранната информация на Ройтерс, че американските военни не са ескортирали кораби през Ормузкия проток.

Американският министър на енергетиката Крис Райт изтри публикация в X, в която беше написал, че Военноморските сили успешно са ескортирали петролен танкер през жизненоважната петролна артерия.

„Знам, че публикацията беше премахната доста бързо, и мога да потвърдя, че Военноморските сили на САЩ не са ескортирали танкер или кораб към този момент, макар че, разбира се, това е възможност“, каза Лийвит.

Войната ще приключи, когато Тръмп прецени, че целите са постигнати

и Иран се предаде, заяви Белият дом.

Попитана за времевата рамка, прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит заяви, че операциите в Иран ще приключат, когато Тръмп прецени, че целите са постигнати и когато Иран се предаде безусловно.

„В крайна сметка операциите ще приключат, когато главнокомандващият (Тръмп) прецени, че военните цели са постигнати, напълно реализирани и че Иран е в положение на пълна и безусловна капитулация, независимо дали го казват или не“, заяви Лийвит. „Президентът Тръмп ще прецени кога Иран е в положение на безусловна капитулация, когато вече не представлява реална и пряка заплаха за Съединените американски щати и нашите съюзници.“

