Експерт за горивата: Краят на април и началото на май ще е критичният период

Краят на април и началото на май ще е критичният период за горивата и икономиката, защото тогава този проблем ще се усети почти навсякъде по света, коментира в финансовия анализатор Цветослав Цачев.

Служебното правителство обсъжда мерки срещу поскъпването на горивата, насочени към защита на най-уязвимите групи и стабилността на икономиката.

Според Цачев, най-важното е

държавата да гарантира достатъчни доставки, за да не се прекъсва работата на бизнеса.

"Трябва да си осигурим достатъчно добри количества, за да не се прекъсват доставките, за да може икономиката да работи добре. Колкото по отношение на цената - това наистина зависи в световен мащаб от пазара. Тъй като тя в долари вече е доста по-висока, отколкото беше преди месец, нормално е да очакваме и ръст на цените. Непазарните мерки никога няма да сработят добре, но със сигурност някои функции на държавата трябва да бъдат подкрепени, защото шокът засега е голям. С течение на времето, при най-опасен рисков сценарий, може да се превърне в сериозен проблем", обясни той пред "България сутрин".

По думите на Цачев при нужда държавата може да подкрепи най-засегнатите сектори, за да се избегне рязкото прехвърляне на по-високите разходи към крайните цени.

"Трябва да се осигурят достатъчно добри количества петрол, за да не спира да работи бизнесът, т.е. горива, а в същото време компаниите да не прехвърлят веднага тежестта от по-високите си разходи върху крайните цени. Защото, както виждаме, цените на стоките и услугите няма да паднат. Това е практика от много дълго време. Затова при нужда най-рисковите сектори трябва да бъдат подкрепени, за да се избегне еднократният шок, който в момента съществува на пазарите", коментира анализаторът за Bulgaria ON AIR.

Цачев предупреждава и за

сериозни рискове за доставките на петрол в световен мащаб.

"Проблем има и той е ясен - около 15-20 милиона барела, което е сериозен дял от световния добив, не се движат. Те стоят блокирани. Страните в Залива спират производството си, защото няма къде да го складират и рискуват инфраструктурата им да бъде ударена. Затова виждаме такъв дефицит, който ще се натрупва", изтъкна той.

Освен осигуряването на доставки е важно

да се насърчава и по-рационалното потребление на горива.

"По-скоро говорим за препоръки - да не се пътува толкова, да се фокусираме върху най-важните транспортни нужди, да използваме метрото. Подобна кампания би помогнала да бъдем по-отговорни потребители. В същото време държавата трябва да работи за осигуряване на достатъчни количества. Но мисля, че това ще прави целият Европейски съюз и конкуренцията за ресурси ще бъде силна", допълни гостът.

По неговата прогноза през първия месец от подобна криза системата продължава да работи относително нормално, след което държавите започват да използват стратегическите си резерви.

Ако проблемите продължат повече от три месеца, в някои региони по света може да се стигне и до реален недостиг на горива.