Прекратиха обществената поръчка за поддръжка на парк "Врана" за 2026 г.

Обществената поръчка за поддържане на озеленените площи и декоративната растителност на парк „Врана“ за 2026 г. е прекратена поради липса на ефективна конкуренция, съобщиха от Областната администрация на София-област.

Решението е взето от областния управител на Софийска област Вяра Тодева. Процедурата с предмет „Поддържане на озеленените площи и дълготрайна декоративна растителност на парк „Врана“ за 2026 г.“ е открита през ноември 2025 г. с неосигурено финансиране съгласно Закона за обществените поръчки.

В хода на оценяването комисията е установила несъответствия и нарушения в офертите на четирима от петимата участници. Отстранени са „Д.Д.Д.-1“ ООД, „Плант Инженеринг“ ЕООД, „Про Плантс“ ЕООД и „БКС-Кремиковци-98“ ООД, което е участвало като част от обединението „Врана – 2026“ ДЗЗД. Като основания са посочени несъответствие с изискванията на възложителя, непълни или неправилно представени технически предложения, както и неспазване на критериите за подбор, предвидени в документацията на поръчката и в закона.

Класиран е само един участник – „Грийн Парк 2026“ ДЗЗД. Поради липсата на ефективна конкуренция процедурата е прекратена, обясниха от областната администрация и допълниха, че имат готовност да бъде открита нова процедура за същата дейност по законово установения ред, ако парк „Врана“ остане в управлението на областния управител.

Очаква се Столичният общински съвет да разгледа доклад, внесен от кмета на София Васил Терзиев, с предложение Столичната община да придобие собствеността върху парк „Врана“ и още пет имота, свързани с емблематични столични сгради и терени.