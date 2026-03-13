IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 12

Земетресение с магнитуд 5,5 разтърси Турция и изкара хората по улиците

Епицентърът на земетресението е бил в град Никсар, в окръг Токат

13.03.2026 | 06:40 ч. Обновена: 13.03.2026 | 06:41 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Умерено силно земетресение с магнитуд 5,5 разтърси рано тази сутрин централната част на Турция, съобщиха турските власти, предаде Асошиейтед прес.

Трусът е принудил някои местни жители да излязат през нощта по улиците въпреки студа, но засега не се съобщава за пострадали или щети.

Епицентърът на земетресението е бил в град Никсар, в окръг Токат, на дълбочина 6,4 километра, съобщи турската агенция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Земетресението е било регистрирано в 3:35 ч. местно време днес (2:35 ч. българско) и е било усетено в няколко окръга, съобщи турската агенция, като добави, че няма съобщения за „неблагоприятни събития”.

Много местни жители обаче са били забелязани да чакат в колите си или по улиците независимо от студа, страхувайки се да се приберат по домовете си, съобщи турският новинарски канал „Хабертюрк”.

Турция се намира върху големи разломни линии и в страната често стават земетресения. През 2023 г. земетресение с магнитуд 7,8 взе повече от 53 000 жертви в Турция и разруши или нанесе щети на стотици хиляди сгради в 11 южни и югоизточни окръга. Още 6000 души загинаха в северните части на съседна Сирия.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

земетресение Турция Токат
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem