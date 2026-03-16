Скандал: Дъщерите на Лавров и агент от КГБ връщат Русия на Венецианското биенале

Дъщерите на бивш офицер от КГБ и на свадливия външен министър на президента Владимир Путин може да изглеждат неочаквани защитници на смелото модерно изкуство, но малко неща убягват от надзора на Кремъл в Русия днес.

Този факт сега предизвика общоевропейски спор и разрив в дясното правителство на Италия. Тъй като двете жени ръководят противоречивото завръщане на Русия на едно от най-престижните арт събития в света - Венецианското биенале.

Войната на Путин срещу Украйна и връзките на Анастасия Карнеева и Екатерина Винокурова с управляващия елит предизвикаха вълна от критики от 22 европейски държави, които казват, че осъждат факта, че Русия има павилион на легендарното събитие през май.

Завръщането на Русия на Биеналето за първи път след нахлуването ѝ в Украйна преди четири години е одобрено от Пиетранджело Бутафуоко, десен италиански интелектуалец и журналист, назначен за президент на Венецианското биенале от правителството на Джорджия Мелони през 2024 г. Той определи хода като "Биенале на примирието", което превръща историческия арт панаир в място за продължаващ диалог и артистична свобода.

Това разгневи Алесандро Джули, министърът на културата, който поиска достъп до цялата документация относно повторното участие на Русия на Биеналето и призова за оставката на Тамара Грегорети, която беше назначена в борда на Биеналето от министерството на културата и която подкрепи решението на Бутафуоко.

Грегорети отказа да се оттегли, посочвайки, че членовете на борда са напълно независими съгласно устава на Биеналето.

На свой ред Европейската комисия заплаши да намали финансирането за Биеналето с 2 милиона евро (1,7 милиона британски лири), ако на Русия бъде позволено да участва.

Бутафуоко сега се опитва да успокои критиците си, като организира два проекта за панаира, отбелязващи политическото несъгласие. Човек би си спомнил "Биеналето на дисидентите" от 1977 г., организирано по време на Студената война от Карло Рипа ди Меана и фокусирано върху опозицията срещу съветския режим. В писмо до вестник "Il Foglio" Бутафуоко казва, че ще бъдат поканени дисидентски политически фигури от Съединените щати, Израел, Китай, Русия и Европейския съюз.

Втори проект ще отбележи делото на Павел Флоренски, руски философ и теолог, преследван от съветския режим и убит от КГБ в Ленинград през 1937 г.

Изглежда малко вероятно подобни инициативи да са достатъчни като умилостивение за критиците на правителството на Путин.

"Венецианското биенале е една от най-авторитетните арт платформи в света и не трябва да се превръща в сцена за омаловажаване на военните престъпления, които Русия извършва ежедневно срещу украинския народ и нашето културно наследство", заявиха Андрий Сибиха и Тетяна Бережна, министри на външните работи и културата на Украйна, в изявление миналата седмица, позовавайки се на смъртта на 346 художници при руски атаки, както и унищожаването на хиляди обекти на украинското културно наследство.

Надя Толоконикова, руска пънк активистка в изгнание и членка на Pussy Riot, заяви, че групата ще се отправи към Венеция през май с "алтернативни протестни изявления, за да не изгори от срам" и в подкрепа на Украйна.

"Pussy Riot има послание към тези кръвожадни пропагандисти - Очаквайте съпротива. Ще заглушим шума, който изнасяте - смърт, трагедия и лъжи", добави тя в друга публикация в социалните мрежи.

Докато войната е основното оплакване на тези, които се противопоставят на присъствието на Русия на Биеналето, произходът на Карнеева и Винокурова е част от възражението.

Петиция в change.org от 8500 души до Бутафуоко посочи, че Карнеева, комисар на руския павилион, е дъщеря на Николай Волобуев, висш ръководител на руската държавна отбранителна корпорация "Ростех" и бивш служител на КГБ и неговия наследник, Федералната служба за сигурност.

Винокурова, междувременно, е дъщеря на Сергей Лавров, дългогодишен министър на външните работи на Русия, получила образованието си в САЩ и Великобритания.

"Тези връзки повдигат допълнителни въпроси относно естеството на представителството на павилиона и връзката му със структурите на държавната власт по време на продължаваща война", се казва в петицията на change.org.

Карнеева и Винокурова са съоснователи на Smart Art, руска компания, която е официалният оператор на руския павилион на Венецианското биенале, един от 30-те постоянни селски павилиона, където изкуството е изложено в градините Джардини на града.

Smart Art не отговори веднага на искане за коментар в неделя. Руският павилион заяви, че не може да коментира, защото "противоречивостта около участието на Русия на Биеналето няма нищо общо с културата".

Русия никога не е била официално изключена от Биеналето

Двама художници, които трябваше да представят страната през 2022 г., се оттеглиха от панаира, след като Путин започна инвазията в Украйна през февруари същата година. По време на събитието през 2024 г. Русия отдаде своя павилион на Боливия.

Руската изложба през 2026 г., озаглавена "Дървото е вкоренено в небето", е музикален проект, в който ще участват 38 предимно руски артисти, но ще бъдат включени и някои от Африка и Латинска Америка.

В неделя Бутафуоко отказа да коментира спора, като препрати запитванията към пресслужбата на Биеналето.

Отстъпката на Русия идва седмици след като Международният параолимпийски комитет позволи на руски спортисти да се състезават под националното си знаме на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина, въпреки възраженията на италианското правителство.

Меката линия на Биеналето относно Русия беше приветствана от Матео Салвини, антиимигрантския лидер на Партия "Лига" и вицепремиер.

Почитател на Путин и неохотен поддръжник на западните санкции срещу Русия, Салвини заяви, че допускането на спортисти и артисти да се изявяват няма нищо общо с мнението на лидера на Кремъл.

"Да не искам руски артисти на Венецианското биенале не е защита на Украйна, а глупост", каза той.

Федерико Моликоне, депутат от партията на Мелони "Братя на Италия" и председател на парламентарната комисия по култура, предложи правителството да спре руската инициатива, без да се намесва пряко в автономията на биеналето, като блокира влизането в страната на руснаци, свързани с павилиона.

В статия в La Stampa културният коментатор Алберто Матиоли заяви, че спорът около биеналето илюстрира трудностите, с които се е сблъскало дясното ръководство на Италия, решавайки къде да заеме позиция в света.

"Проевропейски или тръмпистки? Обединени с Украйна или гостоприемни към придворните на Путин? Демократични или носталгични по силния човек?" Това бяха въпросите, на които трябваше да се отговори, каза Матиоли.