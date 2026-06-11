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Един от пътниците в зверската катастрофа на "Челопешко шосе" ще остане инвалид

Той е в тежко състояние, има реална опасност за живота му

11.06.2026 | 11:20 ч. Обновена: 11.06.2026 | 11:50 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Един от пътниците, пострадали в зверската катастрофа на "Челопешко шосе" в София, ще остане инвалид, съобщи ортопедът-травматолог д-р Станислав Милев, началник на операционния блок в "Св. Анна".

"Въпреки бързата намеса на медицинските екипи на място и в шокова зала, травмите на единия от пациентите са изключително сериозни и има реална опасност за живота му. Става въпрос за счупвания в долния край на бедрена кост и на предмишница. При всички случаи пациентът ще има последствия, обясни д-р Милев.

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Единият от шофьорите, който беше приет в същата болница, също е опериран, а състоянието му се подобрява.

Настаненият шофьор е Васил Филипов. Той влезе в новините и с обществения си статус, след като се разбра, че живее като социално слаб в общинско жилище в столичния квартал „Ботунец“. Васил Филипов живее в блока в Ботунец до 2025 г., когато местната кметица му отнема това право. Тя се съмнява, че мъжът е социално слаб.

Той завежда дело и Административният съд в София решава, че Филипов е в правото си. В четири страници съдът казва, че липсват мотиви в решението на кмета, а позоваването на факта, че мъжът е собственик на имот, не е достатъчно.

В същото време той демонстрира охолен живот, размахвайки в клипчета онлайн банкноти, както и притежанията на скъпи автомобили.

Органите на реда продължават работата по изясняване на точните причини за катастрофата.

При инцидента загинаха 4-ма души - двама пътници в автобуса, и двама пътници от колите, участвали в гонката.

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