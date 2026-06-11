300 ученици ще преживеят на живо тенис събитието на годината благодарение на Postbank и РУО – София-град

Съвместната инициатива предоставя възможност на най-талантливите ученици от столичните училища да видят епичния двубой между Григор Димитров и Стефанос Циципас на Postbank Tennis Gala

Броени дни преди спортното събитие на годината – Postbank Tennis Gala, в коeто един срещу друг ще се изправят Григор Димитров и Стефанос Циципас, Postbank и РУО – София-град обявяват съвместна инициатива в подкрепа на отличници от столичните училища.

В рамките на партньорството между двете институции 300 изявени ученици от столичните училища ще имат възможност да присъстват на звездния двубой на 12 юни.

Съвместната инициатива в подкрепа на младите таланти е естествено продължение на общите усилия на Postbank и РУО – София-град да насърчават успеха, мотивацията и стремежа към развитие на най-талантливите ученици в София — новото поколение, което ще бъде двигател на бъдещото развитие на обществото и икономиката. Инициативата е част от дългосрочната политика за корпоративна социална отговорност на Postbank, в която подкрепата за образованието и развитието на младите хора е водещ приоритет. Като основна банка-партньор на Столична община, Postbank последователно създава възможности за учениците – от стимулиране на техните успехи до предоставяне на достъп до модерни образователни програми.

Банката реализира национална стратегия за повишаване на финансовата грамотност, в рамките на която се провежда една от най-мащабните програми за финансова грамотност в страната. Програмата обхваща ученици от 1. до 12. клас и включва интерактивни уроци, игри, симулации и практически задачи, водени от експерти на Postbank.

В рамките на инициативата „Финанси под контрол“, Postbank създава иновативни phygital формати, включително първия по рода си Cyber City, интерактивни уроци, симулации и практически задачи, които развиват умения за управление на личния бюджет, спестяване, планиране, финансови познания и отговорност и критично мислене.

През 2026 г. банката разшири своята подкрепа, като осигури 100 безплатни абонамента за училища и учители в цялата страна за дигиталната програма „Финансова грамотност“ в партньорство с Junior Achievement Bulgaria и „Училищна Телерик Академия“, включително нов модул за ученици от 5. До 7. клас. Инициативата надгражда усилията на Postbank да направи финансовото образование достъпно, модерно и практически ориентирано.

Postbank е една от най-големите, доверени и значими банки в България, обслужваща над 1.3 милиона клиенти, с 4000 служители, силна репутация и последователна политика за корпоративна социална отговорност. Подкрепата за образованието е сред основните ѝ приоритети, а партньорството с РУО – София-град е ключов елемент от дългосрочната ѝ стратегия за развитие на младите хора.