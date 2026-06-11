Пияна жена прободе с нож партньора си в Димитровград

Жена на 35 години е задържана за причиняване на телесна повреда на партньора си в Димитровград, съобщиха от МВР в Хасково.

Сигнал за инцидента е подал вчера около 17:00 часа 40-годишният мъж, с когото жената живеела на семейни начала. Той съобщил, че е бил намушкан в областта на корема.

На адрес на улица „Емилиян Станев“ е изпратен полицейски екип. Пострадалият е бил прегледан от екип на Спешна помощ в Димитровград и транспортиран за лечение в МБАЛ – Хасково.

При първоначалния преглед медиците са установили прободна рана в областта на корема, нанесена с кухненски нож.

Деветгодишният син на задържаната е предаден на роднина чрез социалните служби.

По данни на полицията жената е била във видимо нетрезво състояние. При извършената проверка дрегерът е отчел 3,43 промила алкохол в издишания въздух.

Тя е задържана за срок до 24 часа по образуваното досъдебно производство, предаде БТА.