Хиляди отново на протест в Тирана срещу проекта на семейство Тръмп СНИМКИ

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Хиляди албански граждани излязоха на протест в Тирана снощи за 11-та поредна вечер, за да изразят недоволството си от проект за застрояване на защитени зони на южното албанско крайбрежие в района на Звърнец (окръг Вльора), предаде АТА.

Подобно на предходните дни вчера демонстрантите се събраха на централния площад „Скендербег“ в Тирана и проведоха шествие до офиса на албанския премиер Еди Рама, като носеха плакати и албански знамена и скандираха различни лозунги, сред които бяха „Албания на албанците, смърт на предателите“, „Без младежта няма Албания“ и „Нова Албания“.

Протестиращите в Албания продължават да настояват за оставка на министър-председателя Еди Рама, анулиране на проекта за застрояването на Звърнец и отстраняване на Сали Бериша от лидерския пост в основната опозиционна сила в страната – Демократическата партия.

На 30 май по време на протест срещу изграждането на курорт в Звърнец избухнаха сблъсъци, при които служители на частна охранителна компания упражниха насилие срещу протестиращ. В единадесетте вечери след случката в албанската столица Тирана се проведоха протести срещу проекта, който според албанските медии е ръководен от инвестиционната компания „Афинити Партнърс“ (Affinity Partners) на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

На фона на демонстрациите албанският премиер Еди Рама неколкократно защити проекта за Звърнец, включително в свои интервюта за Ройтерс и „Ал Джазира“, и определи протестите като „опит за хибридна война срещу Албания". Вчера Рама сподели видео в профила си в Инстаграм, на което се вижда как част от участниците в протеста в Тирана свалят флаг на ЛГБТИ общността, носен от друг демонстрант, и отправи критика към този акт, като написа: „Това не е Албания, в която вярваме, и със сигурност не е Албания, която изграждаме като горд член на европейското семейство.“

(БТА)