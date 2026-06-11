Разбирам и управителя, и подуправителя на НЗОК. При условие, че нямат политическа подкрепа, адмирирам това тяхно решение. Въпросът е управляващите през годините да покажат какво искат да се случи, приемственост, да приложат здравна стратегия, както и да се доверят на професионалистите", коментира общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов в "България сутрин".

Той уточни, че за работещите в системата това изглежда като "ритане на столовете по върховете".

"Нищо не се променя. Ако не се придвижат всички договорени дейности и процеси, оставаме на едно ниво. Единствената хубава новина за българските граждани е, че ако на бензиностанциите горивото всеки ден скача, при нас цените на медицинските услуги са фиксирани", подчерта д-р Спасов пред Bulgaria ON AIR.

Общопрактикуващият лекар отново посочи, че от години системата е недофинансирана.

"Не може една услуга да се знае колко струва на пазарен принцип и да се заплаща на 1/3 или 1/2 от стойността ѝ. Някой трябва да доплати разликата. За да настъпят злоупотреби в системата, трябва да има и още един участник. Не сме само здравните специалисти, както сме обвинявани", изтъкна д-р Спасов. "Каквото определи финансовият министър като бюджет, НЗОК го разпределя. Ние също сме обвинявани, че не лекуваме хората. Мога да контрирам. Здравеопазването става дъвка в устата на политическите дебати. Контрол има и е непрекъснат, но той трябва да е взаимен.”

Общопрактикуващият лекар напомни за важността на мобилното приложение "еЗдраве".

"Тази система ви дава опция за контрол. Миналата седмица имаше среща между представители на МЗ, болничните асоциации и пациентски организации. Беше изнесена информация, че здравната култура на населението е ниска и само около 10% от населението имат адекватна здравна култура. Това е проблемът", смята д-р Спасов.

Управителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров обявиха в сряда, че се оттеглят от постовете си. Решението им идва след като стана ясно, че управляващата партия "Прогресивна България" подготвя освобождаването и на двамата от ръководството на институцията. Стефановски депозира оставката си още в ранните часове на деня, а малко след 18:00 часа беше съобщено, че и Мавров е подал оставка.