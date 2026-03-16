Калас определи като "опасен прецедент" облекчаването на руските санкции

Затварянето на Ормузкия проток е в интерес и на Русия, добави тя

16.03.2026 | 11:45 ч. 31
Reuters

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността коментира облекчаването на руските петролни санкции от страна на САЩ и ги определи като “опасен прецедент”. Решението на Америка засега е временно.

“Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война”, добави Калас преди началото на днешното заседание на европейските външни министри в Брюксел. Тя призова събитията в Близкия изток да не отклоняват вниманието от войната в Украйна. 

“Затварянето на Ормузкия проток е в интерес и на Русия”, на мнение е Калас.

Основният въпрос е как протокът да остане отворен, оттам преминават 95% от енергийните доставки за Азия, посочи Калас. 

Тя съобщи, че е обсъдила с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш дали не може в случая да бъде приложен подход, както при споразумението за износ на украинско зърно през Черно море, по отношение на торовете. 

“В наш интерес е протокът да бъде отворен, макар да не сме толкова зависими, колкото азиатските държави”, обобщи Калас. 

 

Кая Калас ЕС руски петрол облекчени санкции САЩ войната в Иран Ормузки проток
