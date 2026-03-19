От гледна точка на Русия, Володимир Зеленски никога няма да бъде легитимна страна в преговорите и "още по-малко страна по подписването на акта за капитулация", написа заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в Max.

"Нека ви напомня още веднъж, че Хитлер не можеше да бъде страна в преговорите. Защото той беше Хитлер. И точно затова актът за безусловна капитулация на Германия беше подписан от ръководителя на германското военно командване фелдмаршал Вилхелм Кайтел, генерал-полковник Ханс-Юрген Щумпф и адмирал Ханс-Георг фон Фридебург", добави заместник-председателят на Съвета за сигурност.

Както посочи Медведев, Зеленски "се надява да удължи съществуването си, противопоставяйки се на законите на биологията, доброто и злото".

"Той е одобрен за 90 милиарда долара и вътрешнополитическата мобилизация набира скорост", обяснява той, предполагайки, че Зеленски се надява да проведе избори и по този начин да си възвърне легитимния статут.

"Галванизирането на смърдящия труп е проект номер едно", коментира Медведев инициативата. "Изчислението е просто. Избори, победа над британския военен субект – единственият шанс да останем живи. Операция "Изгубени" започна."

"Защо пиша за това сега?", пита Медведев читателите, обяснявайки, че причината е да се разсеят илюзиите на онези, които възлагат възможността за разрешаване на конфликта на Зеленски.