Тръмп към премиера на Япония: Защо не ми казахте за Пърл Харбър?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с японския премиер Санае Такаичи в Белия дом, където основна тема, очаквано, бе конфликта в Близкия изток. Американският лидер обеща, че няма да предприема сухоземна операция в Иран.

Пред журналистите Тръмп отново повтори тезата си за войната в Иран: че САЩ и Израел са "унищожили" иранския флот, военновъздушни сили, ръководство и други.

"Извадихме всичко освен тръбопроводите", каза Тръмп, добавяйки, че войната е "значително изпреварила графика".

Попитан дали планира да изпрати още американски войски в региона, Тръмп отговори, че няма да разполага войски никъде. Президентът обаче стави вратичката отворена, тъй като заяви, че дори и да е планирал да започне сухоземна операция, нямало да каже на репортерите.

Той бе попитан и за мнението си относно нежеланието на Япония да помогне на САЩ във войната им с Иран, особено за осигуряването на ключовия корабен маршрут Ормузкия проток.

По-рано тази седмица Тръмп публикува на своята платформа Truth Social призив към някои страни да помогнат за осигуряването на жизненоважния проток. След колебливия отговор от някои световни лидери, Тръмп заяви в по-късен пост, че САЩ "НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПОМОЩТА НА НИКОГО!"

"Очаквам Япония да се намеси, защото, знаете ли, имаме такива отношения", каза Тръмп. "И ние се намесваме в Япония. Имаме 45 000 войници в Япония."

По думите на Тръмп петролът е голяма причина те "да се намесят", след като споменава, че Япония получава "повече от 90% от петрола си през пролива".

Японският премиер Такаичи пък заяви, че "само Тръмп може да постигне мир по целия свят". Тя добави, че разработването на ядрени оръжия от Иран "никога не трябва да бъде позволено".

"А също така световната икономика е на път да претърпи огромни удари заради това развитие", отбеляза тя.

Такаичи каза, че японските власти са отправили директни призиви към Иран да спре атаките си срещу енергийната инфраструктура.

Президентът Тръмп заяви, че е започнал войната срещу Иран, защото Техеран представлява "сериозна заплаха" за света и "исках да потуша този пожар". Той защити въздействието на войната върху световната икономика, твърдейки, че е смятал, че "ще бъде по-лошо".

"Конфликтът ще приключи скоро", увери Тръмп и потвърди, че заради войната в Иран ще поиска повече пари за американските военни.

Той обвини предшественика си, президента Байдън, за парите, които е "раздал толкова глупаво" на Украйна. По думите му допълнителните пари са били необходими, за да може американските военни да останат "на най-високо ниво".

Тръмп отново атакува страните от НАТО за липсата им на принос към военните усилия в Иран и каза, че е "твърде късно" те да се върнат към "добрите книги".

"НАТО, те стават много по-мили, защото виждат отношението ми, но що се отнася до мен, е твърде късно."

Той отново атакува Великобритания заради предложението за самолетоносачи, което преди това заяви, че е дошло твърде късно, защото са били необходими в началото на войната, а не след като тя е била "спечелена".

В присъствието на японският премиер Тръмп спомена японската атака срещу Пърл Харбър, когато беше попитан защо не е информирал съюзниците, че е на път да започне войната в Иран. Той каза, че е искал елемент на изненада.

"Кой знае по-добре за изненадата от Япония? Защо не ми казахте за Пърл Харбър?", каза той. "Вие вярвате в изненадата много повече от нас."

Атаката през 1941 г. срещу Пърл Харбър, американска военноморска база в Хавай, оставя над 2000 жертви и води до присъединяването на САЩ към Втората световна война. Това е най-смъртоносната атака на американска земя до 11 септември.