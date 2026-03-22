Духовният свят се сбогува с патриарх Илия II СНИМКИ

Хиляди вярващи и духовници от цял свят се стекоха в Тбилиси, за да се поклонят пред паметта на патриарх Илия II - духовният водач на Грузия, който почина на 93-годишна възраст след повече от четири десетилетия начело на църквата.

Още на 18 март в грузинската столица започнаха траурните дни, като катедралният храм "Света Троица" остана отворен денонощно за поклонение.

Огромният поток от хора превърна прощаването в събитие от национален мащаб, а в страната бе обявен траур до деня на погребението - 22 март.

Организацията на церемониите бе поета от държавна комисия, ръководена от премиера Ираклий Кобахидзе.

В Тбилиси пристигнаха представители на всички поместни православни църкви, както и международни делегации, включително от Ватикана.

Българската православна църква бе представена от патриарх Даниил, придружаван от официална делегация.

Още при пристигането си на 21 март българският патриарх отслужи трисагий за покойния първойерарх в катедралата „Самеба“. Той описа атмосферата в града като изпълнена не само със скръб, но и с дълбока духовна връзка и обич към покойния патриарх, която е събрала хиляди хора от различни места.

Кулминацията на траурните прояви настъпи на 22 март със заупокойната света Литургия, оглавена от митрополит Шио Муджири - местоблюстител на патриаршеския престол. В богослужението се включиха духовници от редица православни църкви, както и делегации от Вселенската, Александрийската, Антиохийската и Йерусалимската патриаршии.

На церемонията присъстваха и висши представители на грузинската държава, сред които президентът Михаил Кавелашвили, премиерът Кобахидзе и председателят на парламента Шалва Папуашвили.

По-късно Вселенският патриарх Вартоломей, заедно с митрополит Шио, отслужи опелото, след което бяха произнесени съболезнователни слова.

Тялото на патриарх Илия II бе пренесено в катедралата „Сиони“, където бе положено до значими християнски светини.

Илия II остава в историята като една от най-значимите фигури в православието - 141-ият патриарх на Грузия и най-дълго управлявалият предстоятел на църквата, избран през 1977 година. С неговото име се свързва утвърждаването на автокефалията и духовното възраждане на Грузинската православна църква.

Смъртта му бе определена като тежка загуба не само за Грузия, но и за цялото православно християнство.