Посрещнаха Урсула с традиционна церемония в Австралия СНИМКИ

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Австралия с надеждата, че след години на преговори ще бъде сключено споразумение за свободна търговия. Това е първото посещение на Фон дер Лайен в Австралия откакто заема поста и идва в ключов момент, когато ЕС и страната, зависима от вноса, се сблъскват с подновена енергийна уязвимост, предизвикана от войната в Близкия изток.
Председателят на ЕК пристигна в Сидни за среща с държавния глава на Австралия, генерал-губернатора, и традиционна церемония по посрещането, предаде AFP.
От Сидни председателят на ЕК ще отпътува за Канбера, където се очаква да се срещне с министър-председателя Антъни Албанезе и да изнесе реч пред парламента на страната.
Към Фон дер Лайен се присъедини еврокомисарят по търговията Марош Шефчович, което породи спекулации, че двете страни най-накрая може да подпишат дългоочакваното споразумение за свободна търговия. Детайлите по споразумението все още се уточняват.
Австралия вече заяви, че би могла да премахне данъка върху луксозните автомобили от Европа в замяна на по-голям достъп до селскостопанския пазар на ЕС.
Използването от страна на Канбера на наименования, защитени като географски указания, за сирена и вина също беше препъникамък.
Най-големият износен пазар на Австралия е Китай, а САЩ са най-големият източник на инвестиции. Но Канбера удвои усилията си за диверсифициране на износните пазари за земеделските производители, след като спорът с Пекин през 2020 г. доведе до блокиране на селскостопанския износ за няколко години, а след това и до налагането на търговски мита от страна на САЩ миналата година.
Европейският съюз е третият по големина търговски партньор на Австралия и вторият по големина източник на чуждестранни инвестиции.
🇦🇺 Honoured to be welcomed to Australia by the Governor-General, H.E. Sam Mostyn.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 23, 2026
Възможна тема за обсъждане по време на срещите ще бъде и войната в Иран, която доведе до скок в цените на петрола.
В Канбера директорът на Международната енергийна агенция Фатих Бирол каза, че ако конфликтът не бъде разрешен, светът ще се изправи пред енергийна криза, каквато не е виждана от десетилетия.
Фон дер Лайен заяви този месец, че конфликтът е послужил като “сурово напомняне“ за уязвимостта на континента.
