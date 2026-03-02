IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Урсула за Близкия изток: Единственото трайно решение е дипломатическо

Трябва да бъдем готови за последиците от тези събития, обобщи председателят на ЕК

02.03.2026 | 13:15 ч. 13
Reuters

Стабилността в Близкия изток е изключително важна и единственото трайно решение е дипломатическо, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Събитията в региона са дълбоко тревожни, добави тя в изявление преди церемонията по подписването на няколко споразумения между ЕС и Швейцария в централата на ЕК в Брюксел.

Председателят на ЕК изрази очакване в Иран да се състои преход, Техеран да прекрати програмите за развитие на ядрено и балистично оръжие, както и действията за дестабилизация на региона. Трябва да работим усилено за успокояване на обстановката и за предотвратяване на разрастването на конфликта, добави тя.

Най-важното е възобновената надежда за потиснатия ирански народ и силно подкрепяме правото му сам да определи бъдещето си. Разговарях с девет лидери от региона и с няколко европейски лидери. В последните часове наблюдаваме множество атаки, включително срещу британската военновъздушна база в Кипър, видяхме удар по саудитски съоръжения за добив на нефт - осъждам решително тези безотговорни действия на Иран и неговите съюзници, посочи Фон дер Лайен.

Тя отбеляза, че днес следобед еврокомисарите ще се съберат на заседание, посветено на сигурността. 

“Трябва да бъдем готови за последиците от тези събития”, обобщи председателят на ЕК. / БТА

 

