IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Белгия връща военните патрули по улиците заради растящите заплахи за сигурността

Основната задача ще бъде охраната на обекти, свързани с еврейската общност

23.03.2026 | 13:52 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

От днес Белгия връща военните патрули по улиците заради растящите заплахи за сигурността, съобщиха местни медии. Предвижда се до 200 военни да подпомагат полицейските екипи в продължение на три месеца. Подобна мярка бе приета след атентатите в Брюксел през 2016 г., чиято десета годишнина бе отбелязана вчера.

Първоначално военните ще патрулират в Брюксел, Антверпен и Лиеж, където наскоро имаше посегателство срещу синагога. Основната задача ще бъде охраната на обекти, свързани с еврейската общност, както и противодействие на разпространението на наркотици и общата престъпност. Войниците ще бъдат изпратени за охраната на гари, училища и метрото.

В тази трудна обстановка със сигурността държавата трябва да приложи цялата си мощ, коментира вътрешният министър Бернар Кентен на фона на последните събития в Близкия изток. От юли се предвижда общият брой на патрулиращите да бъде ограничен до 90 военни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem