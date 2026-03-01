IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Белгия задържа кораб от руския сенчест флот

Танкерът, идентифициран като „Ethera“, фигурира и в списъка на САЩ

01.03.2026 | 19:15 ч. 13
Снимка: БГНЕС/ EPA

Белгийските въоръжени сили са задържали петролен танкер, за който се подозира, че е част от руския сенчест флот, с който Москва се опитва да заобиколи международните санкции, наложени заради продължаващата война срещу Украйна, пише испанският El Pais. Корабът, идентифициран като „Ethera“, фигурира от миналата година в черния списък на САЩ в рамките на санкциите срещу Иран. Федералната прокуратура на Белгия вече е започнала наказателно разследване, след като е установила, че корабът плава под „вероятно фалшив“ гвинейски флаг, което по-късно е потвърдено от министъра на отбраната Тео Франкен.

„През последните часове нашите въоръжени сили, с подкрепата на френската отбрана, са се качили на борда на петролен танкер, принадлежащ на руския сенчест флот“, съобщи Франкен.

Корабът, който от октомври миналата година фигурира в списъка с почти 600 петролни танкера от руската фантомна флота, санкционирани от ЕС, вероятно се е връщал в Русия, но е бил откаран до белгийското пристанище Зеебрюге, където е пристигнал в неделя сутринта. Ethera фигурира от юли 2025 г. и в списъка на субектите, санкционирани от САЩ във връзка с Иран, макар че в този случай е идентифициран като петролен танкер, плаващ под панамски флаг.

Шефът на белгийската отбрана, генерал Фредерик Вансина, разкри в неделя, че Белгия наблюдава „Ethera” от известно време, защото танкерът показвал „многобройни признаци за участие в операции на руския сенчест флот”.

Най-висшите белгийски и френски власти също се поздравиха за операцията – първата от този вид в белгийски води в Северно море – която представлява „тежък удар“ за руската фантомна флота и доказва, че „европейците са готови да прекъснат източниците на финансиране на агресивната война на Русия в Украйна чрез налагане на санкции“, заяви в социалните мрежи френският президент Еманюел Макрон, според когото хеликоптери на френския флот са участвали в абордажа на петролния танкер. 

Международно журналистическо разследване разкри в началото на годината, че над 500 петролни танкера от руската фантомна флота плават под фалшив флаг на над 30 държави или без флаг. Между 1 ноември и 1 февруари 61 от тези кораби са пресекли европейски води, 20 са плавали в Северно море и най-малко 13 са пресекли изключителната икономическа зона на Белгия, според разследването, проведено от белгийски, холандски, британски и германски медии.

Белгия Франция руски сенчест флот танкер Русия
