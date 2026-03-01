Белгия задържа кораб от руския сенчест флот

Белгийските въоръжени сили са задържали петролен танкер, за който се подозира, че е част от руския сенчест флот, с който Москва се опитва да заобиколи международните санкции, наложени заради продължаващата война срещу Украйна, пише испанският El Pais. Корабът, идентифициран като „Ethera“, фигурира от миналата година в черния списък на САЩ в рамките на санкциите срещу Иран. Федералната прокуратура на Белгия вече е започнала наказателно разследване, след като е установила, че корабът плава под „вероятно фалшив“ гвинейски флаг, което по-късно е потвърдено от министъра на отбраната Тео Франкен.

„През последните часове нашите въоръжени сили, с подкрепата на френската отбрана, са се качили на борда на петролен танкер, принадлежащ на руския сенчест флот“, съобщи Франкен.

Корабът, който от октомври миналата година фигурира в списъка с почти 600 петролни танкера от руската фантомна флота, санкционирани от ЕС, вероятно се е връщал в Русия, но е бил откаран до белгийското пристанище Зеебрюге, където е пристигнал в неделя сутринта. Ethera фигурира от юли 2025 г. и в списъка на субектите, санкционирани от САЩ във връзка с Иран, макар че в този случай е идентифициран като петролен танкер, плаващ под панамски флаг.

Шефът на белгийската отбрана, генерал Фредерик Вансина, разкри в неделя, че Белгия наблюдава „Ethera” от известно време, защото танкерът показвал „многобройни признаци за участие в операции на руския сенчест флот”.

Най-висшите белгийски и френски власти също се поздравиха за операцията – първата от този вид в белгийски води в Северно море – която представлява „тежък удар“ за руската фантомна флота и доказва, че „европейците са готови да прекъснат източниците на финансиране на агресивната война на Русия в Украйна чрез налагане на санкции“, заяви в социалните мрежи френският президент Еманюел Макрон, според когото хеликоптери на френския флот са участвали в абордажа на петролния танкер.

A major blow to the shadow fleet: in the North Sea, our French Navy helicopters helped last night in the boarding by Belgian forces of an oil tanker under international sanctions. Europeans are determined to cut off the sources of funding for Russia’s war of aggression… pic.twitter.com/CnoxyND7BB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2026

Международно журналистическо разследване разкри в началото на годината, че над 500 петролни танкера от руската фантомна флота плават под фалшив флаг на над 30 държави или без флаг. Между 1 ноември и 1 февруари 61 от тези кораби са пресекли европейски води, 20 са плавали в Северно море и най-малко 13 са пресекли изключителната икономическа зона на Белгия, според разследването, проведено от белгийски, холандски, британски и германски медии.