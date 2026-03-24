IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

"Луфтханза" отмени всички полети до Близкия изток за лятото

Авиокомпанията спира дестинациите Абу Даби, Рияд, Аман, Бейрут, Дам или Маскат поне до 25 октомври

24.03.2026 | 07:33 ч. 0
Снимка БНР

Снимка БНР

"Луфтханза" отмени всички полети до Близкия изток до лятото, като дестинации, включително Абу Даби и Саудитска Арабия, бяха отложени поне до октомври, съобщава "Файненшъл таймс".

Авиокомпанията и нейните марки, включително Swiss, Brussels Airlines и ITA, няма да летят до Дубай или Тел Авив поне до юни, съобщиха от компанията късно в понеделник, предаде БНР.

Авиокомпанията няма да се върне към дестинациите до Абу Даби, Рияд, Аман, Бейрут, Дам или Маскат поне до 25 октомври, когато започва зимното разписание на авиокомпаниите. "Луфтханза" ще отложи рестартирането на товарните операции до Тел Авив поне до май.

Авиокомпаниите често съкращават маршрутите до Персийския залив през горещите летни месеци, напомня финансово издание.

Миналата седмица British Airways заяви, че няма да се върне към полетите си до Дубай поне до юни, като компанията вече беше отменила полетите си до Абу Даби до октомври.

Тагове:

луфтханза полети отмени близкия изток
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem