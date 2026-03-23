Иран не потвърди за преговорите и заяви, че Тръмп е в отстъпление

Иранската държавна телевизия обаче има друга верси и се похвали, че Доналд Тръмп е "отстъпил“ във войната.

Тръмп обяви пауза в атаките срещу енергийните активи на Техеран тази сутрин, след като проведе това, което той определи като "много добри разговори“ за прекратяване на военните действия в Близкия изток.

Иранските медии обаче съобщават, че не са се провели разговори и Тръмп се е оттеглил, след като е поставил 48-часов ултиматум за отваряне на частично затворения Ормузки проток или ще се изправи пред бомбардировки на електроцентрали.

"Тръмп, страхувайки се от отговора на Иран, се оттегли от 48-часовия си ултиматум“, гласеше графика по държавната телевизия IRIB.

Финансовите пазари незабавно реагираха на публикацията на Тръмп с понижение на цената на петрола и газа, докато акциите се възстановиха в цяла Европа.

В същото време американският президент заяви, че в разговорите между Вашингтон и Техеран има "ключови точки на съгласие“, които трябва да доведат до отказ на Иран от ядрените му амбиции и от запасите му от обогатен уран.

Свързани статии САЩ и Иран постигнаха примирие? Тръмп отлага всички военни удари

Тръмп посочи, че разговорите се водят с “високопоставена личност“, но не и с върховния лидер на страната, съобщава AFP.

“Ние елиминирахме ръководството - фаза първа, фаза втора и до голяма степен фаза трета. Но водим разговори с човека, който според мен е най-уважаван и е лидерът“, каза Тръмп пред журналисти.

Тръмп е под нарастващ натиск от ефективното затваряне от Иран на Ормузкия проток, жизненоважен воден път за петрол, чиито цени на енергията се повишиха рязко, откакто САЩ и Израел започнаха военни действия в края на февруари.