Мадуро се чувствал добре в затвора в САЩ

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро тренира всеки ден в затвор в Ню Йорк, очаквайки изслушването си тази седмица, заяви синът му в понеделник по време на марш, организиран в Каракас, с искане за пълното отменяне на американските санкции срещу страната му и освобождаването на президента, свален от власт при зрелищна операция по залавянето, извършена от американски специални части.

63-годишният Мадуро и 69-годишната първа дама Силия Флорес бяха заловени от американските военни на 3 януари след военна операция в Каракас. Те ще се явят за втори път във федералния съд в четвъртък.

Николас Мадуро е обвинен в улесняване на международния трафик на наркотици, съобщава AFP.

"Ще видим слаб президент, с атлетично телосложение, който прави физически упражнения всеки ден", увери синът му Николас Мадуро Гера, известен като "Николасито" (малкият Николас), който е депутат. "Мобилизираме се днес, понеделник, защото в четвъртък ще се проведе изслушването на президента Николас Мадуро и Силия Флорес, отвлечени в Съединените щати, и ние настояваме за тяхното освобождаване".

Той увери, че родителите му се "мувстват се много добре, силни са, пълни с енергия, с много сила".

Мадуро Гера заяви, че е убеден, че баща му ще докаже своята "невинност". Изслушването в четвъртък е насочено главно към разрешаване на някои процедурни въпроси, преди да започне разглеждането по същество.

Затворен – подобно на съпругата си – в Столичния център за задържане (MDC) в Бруклин, федерален затвор, известен с нехигиеничните си условия и лошото управление, Николас Мадуро е сам в килия, без достъп до интернет или вестници.