Руският заместник-министър на външните работи Дмитрий Любински призова САЩ да освободят президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Това беше съобщено на уебсайта на руското външно министерство, предава ТАСС. Искането е било поставено по време на среща на високо ниво за защита на Устава на ООН.

"Настоятелно призоваваме

Вашингтон незабавно да освободи президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му

се казва в изявлението.

Любински подчерта, че Русия подкрепя зачитането на суверенитета на Венецуела и мирното разрешаване на нейните спорове. Той обаче остро осъди действията на САЩ срещу Куба, които я доведоха до ръба на енергийна криза. Любински отбеляза, че подобни незаконни санкции имат очевидната цел да създадат пречки за развитието на страната и да ограничат продуктивното ѝ икономическо взаимодействие с други държави.

Кризата с горивата се влоши след изпълнителния указ на Доналд Тръмп, разрешаващ тарифи върху износа на петрол за Куба. Както съобщи руският посланик в Хавана Виктор Коронели, Москва възнамерява да продължи да доставя петрол на републиката. По-късно

говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече ситуацията критична

Русия обсъжда варианти за разрешаване на ситуацията и оказване на помощ с кубинските си партньори. Освен това Любински призова Вашингтон да се откаже от плановете си за удари по мирните ядрени съоръжения на Иран, предава Фокус.

В нощта на 3 януари експлозии разтърсиха Каракас. Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са предприели мащабни удари по града, а президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са били заловени и изведени от страната с кораб. В момента те се намират в център за задържане в Бруклин.

Венецуелските власти смятат, че атаката е била насочена към установяване на контрол върху петролните и минералните ресурси. Според министъра на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес, атаката е довела до смъртта на 83 души и е ранила на над 112.