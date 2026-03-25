Пожар избухна на руското пристанище Уст Луга след нападение с дронове

Портът е важен за руския износ на торове, петрол и въглища

25.03.2026 | 09:19 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Украинско нападение с дронове предизвика пожар на руското балтийско пристанище Уст Луга, засегната е и енергийна инфраструктура, съобщи в Телеграм губернаторът на Ленинградска област  Александър Дрозденков, цитиран от Ройтерс и Франс прес.

33 дрона са били свалени над северозападната област, никой не е пострадал в резултат на атаките, добави губернаторът.

Пристанището е важно за руския износ на торове, петрол и въглища, отбелязва АФП.

В понеделник Украйна вече нанесе удар по пристанището Приморск, разположено близо до финландската граница, като предизвика пожар.

Освен това губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи днес за "значителни щети", нанесени на енергийната инфраструктура в този регион, граничещ с украинския град Харков.

"В резултат на това е сигнализирано за прекъсвания в доставките на електроенергия, вода и отопление", отбеляза той.
(БТА)

