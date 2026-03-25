Интронизация в Кентърбъри: Жена оглави англиканската църква

Лейди Сара Мълали ще бъде поставена ръкоположена като първата жена лидер на англиканската църква в катедралата в Кентърбъри.

В навечерието на религиозната служба, архиепископът на Кентърбъри заяви пред BBC, че "женски гласове ще се чуват през цялото време“.

Принцът и принцесата на Уелс ще бъдат част от конгрегацията, представляваща крал Чарлз, ще чуят първата проповед на лейди Сара като архиепископ.

Сред 2000 гости ще бъдат медицински сестри и болногледачи от Кентърбъри, поканени да отразят дългата кариера на новия архиепископ като медицинска сестра.

Въпреки че градът е бил в центъра на фатална епидемия от менингит, не са счетени за необходими промени в планираните събития.

Поставянето на трона, исторически известно като интронизиране, бележи символичното начало на публичното служение на Дама Сара като архиепископ на Кентърбъри.

105-те предишни архиепископи на Кентърбъри, от Свети Августин през 597 г. сл. Хр., са били мъже. На жените е било позволено да стават свещеници в Англиканската църква едва от 1994 г.

От 1980 г. лейди Сара е медицинска сестра, като в крайна сметка става най-младият главен медицински директор в историята на Англия през 1999 г.

Тя все още изпълнява тази роля, когато е ръкоположена за свещеник през 2002 г. и става първата жена епископ на Лондон през 2018 г.

В дните преди службата лейди Сара извървява близо 90 мили за шест дни в поклонение от катедралата "Свети Павел“ до катедралата "Кентърбъри“.