Премиерът на Дания Мете Фредериксен подаде оставка

Министър-председателят на Дания Мете Фредериксен подаде оставката на воденото от нея правителство, проправяйки пътя за съставянето на нов кабинет, който тя се надява да оглави. Парламентарните избори в Дания бяха вчера, съобщава ДПА.

В изявление на Кралския дворец се съобщава, че Фредериксен е подала оставка пред крал Фредерик X.

Датската социалдемократическа партия на Фредериксен получи най-много гласове на изборите. Резултатът от около 22% обаче е най-слабият в нейната история от 1903 г., отбелязва ДПА През 2022 г. социалдемократите получиха 27,6%.

Макар партията на Фредериксен да остава първа политическа сила в Дания, не е ясно дали тя ще получи мандат да сформира ново правителство.

След оставката на правителството, в съответствие с обичайната процедура, кралят ще приеме лидерите на всички 12 парламентарни партии един по един в двореца за така наречената “Кралска кръгла маса“.

Лидерите ще информират крал Фредерик X кого подкрепят за бъдещ глава на правителството или за оглавяващ коалиционните преговори. Въз основа на това кралят ще реши кой може първи да опита да формира управляваща коалиция.

Фредерик X ще събере „Кралската кръгла маса“ за първи път от възкачването си на трона през януари 2024 г.

Датският парламент има 179 депутати, от които 175 са избирани в Дания и по двама - в Гренландия и на Фарьорските острови.

Социалдемократите на Фредериксен и другите леви партии получиха общо 84 места - по-малко от необходимите 90 места за мнозинство в еднокамарния законодателен орган. / БТА