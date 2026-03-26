Два мистериозни видеоклипа се появиха на страницата на Белия дом ВИДЕО

Два мистериозни видеоклипа, публикувани в официалните акаунти на Белия дом в X и Instagram в сряда вечерта, предизвикаха фурор онлайн. Целта на кратките, вертикално заснети клипове, все още не е ясна. По-късно едно от видеата беше изтрито.

Първото видео, публикувано около 21:15 ч. източно стандартно време (EST), изглежда е заснето със смартфон, като камерата е насочена към нечии крака. В четирисекундното видео се чува женски глас, който пита:

"Скоро ще стартира, нали?"

Текст към клипа гласи "звукът е включен".

Видеото по-късно беше премахнато от акаунтите на Белия дом в X и Instagram около 90 минути след публикуването му.

Вторият кратък видеоклип, публикуван в 22:00 ч. източно стандартно време, показва черен, статичен екран със звук за известяване от телефон. Статичният екран "гличва" и за няколко секунди се вижда американско знаме.

Няма индикация за контекста на публикациите, които събраха милиони гледания, като много онлайн коментатори теоретизираха, че акаунтите може да са били хакнати или че служител загадъчно подготвя публиката за нещо.

Белият дом не отговори веднага на искане за коментар.

Не беше ясно веднага дали видеоклиповете са публикувани умишлено. Няколко души реагираха на публикациите, чудейки се дали акаунтите са били хакнати.

"Хакнат ли е Белият дом?", попита един човек в X, докато споделяше видеото. Друг добави: "Офисният акаунт на Белия дом X туитна тази странна публикация преди 45 минути. Дали са били хакнати?".

А друг каза: "Официалният акаунт на Белия дом е или а) хакнат, или б) обявява нещо чрез загадъчно съобщение, сякаш е шибаната WWE. Вече не сме истинска държава. Това е неудобно на толкова много нива."

Опасенията от хакване идват на фона на продължаващата война с Иран и след като израелските и американските удари свалиха върховния им лидер аятолах Хаменей, правоохранителните органи са нащрек за възможностите за атака на родна земя.