Фърги крие при Присила Пресли? Приятели сциентолози са сред "малцината“, които я подкрепят

Сара Фъргюсън е отседнала при приятели, включително Присила Пресли, на фона на последиците от "Досиетата Епстийн“, защото е „"на практика бездомна“.

Бившата съпруга на Андрю Маунтбатън-Уиндзор има само "шепа“ останали хора, които искат да бъдат свързани с нея, твърди днес вътрешен човек, но Фърги все още може да разчита на 80-годишната актриса и съпруга на Елвис.

Фърги се е сближила с Присила благодарение на близкото си приятелство с покойната ѝ дъщеря Лиса Мари Пресли, която Сара наричала "Сиси“, съкращение от сестра.

Бившата херцогиня на Йорк, на 66 години, не е била виждана публично от месеци. Според съобщенията, тя е била в швейцарски спа център, вили в Обединените арабски емирства и Португалия с принцеса Юджини, както и на почивка в Ирландия.

А сега се твърди, че Присила Пресли ѝ е предложила място за престой от "съчувствие“ след публикуването на последната партида от досиетата на Епстийн в края на януари, според Page Six в САЩ.

"Всички ѝ казват [на Фърги], че сега не е подходящ момент“, каза вътрешен човек. "Много хора всъщност я харесват, но да бъдат свързани с някого, свързан с Епстийн, просто не е разумно в момента.“

Присила е притежавала голям брой имоти в САЩ през годините, но основният ѝ дом е в Лос Анджелис.

Фъргюсън е подкрепяла дъщеря си Лиза Мари, която е живяла в Англия между 2010 и 2016 г., по време на трудни периоди от живота си преди трагичната ѝ смърт през 2023 г. на 54-годишна възраст. Фърги също така говори на възпоменателно събитие в Грейсланд в Мемфис, Тенеси, десет дни след смъртта си, цитирайки покойната кралица Елизабет II.

"Покойната ми свекърва казваше, че нищо, което може да се каже, не може да премахне мъката и болката от тези моменти, защото скръбта е цената, която плащаме за любовта. И колко права беше тя“, каза тя на опечалените.

Присила "не е забравила“ тази доброта и проявява същото към Фърги след скандала с Епстийн, твърди източник от САЩ, добавяйки, че бившата херцогиня сега е "на практика бездомна“.

Сциентологията ги сближава

Смята се, че Присила Пресли е била член на Църквата на сциентологията, присъединявайки се в края на 70-те години след смъртта на бившия си съпруг, музикант Елвис.

Лиса Мари се отдели, но през 2017 г. говорителят на Присила заяви, че тя все още е член.

Вътрешен източник твърди пред Роб Шутър, журналиста и клюкар, че макар Фърги да не се е присъединила към църквата, тя "търси напътствия“ на фона на смут в живота си.

"Когато животът ти се обърне с главата надолу, започваш да проучваш всичко, което би могло да помогне“, твърди източникът.

"В момента тя просто слуша. Но Присила определено влияе на мисленето ѝ. Тя търси напътствия и стабилност в момента“, казва още източникът.

На въпроса дали г-жа Фъргюсън е в САЩ, източникът отговори, че ако е така, може би е предпазлива да остане твърде дълго, на фона на призивите да свидетелства за приятелството си с Епстийн в Америка.

Приятелството на Фърги и Лиса Мари беше описано от приятели не като непостоянно шоубизнес, а като връзка, изградена в продължение на повече от 15 години, родена от дълбоко доверие и подкрепа.

"Те си допадат на всякакви нива“, каза приятел на херцогинята през 2023 г. „Тя говори за това, че са се сближили като сестри.“

И двете сякаш са се радвали на активен социален живот в един и същи кръг, обясни приятел на херцогинята, казвайки: "[Фърги] беше част от група приятели, включително Боб Гелдоф и съпругата му; и (китариста) Джеф Бек, който за съжаление почина, и съпругата му Сандра, чрез която тя се запозна с Лиса Мари".

Сара разкри дълбочината на връзката им в часовете след внезапната смърт на приятелката си на 12 януари 2023 г., когато написа в Instagram: "Поздравявам те всеки ден и те обичам, моя Сиси, и ще продължа да те поздравявам всеки ден... Ти си моята всеотдайна приятелка от много години и аз съм тук, за да подкрепя и обича семейството ти. Дълбоко съм натъжена, моя Сиси, ти си в сърцето ми.“

Натискът върху Сара Фъргюсън да се яви пред комисията на Конгреса на САЩ, разследваща Епстийн, се увеличава, стана ясно тази седмица.

Конгресменът Сухас Субраманям, член на Комисията по надзор на Камарата на представителите, разследваща мрежата за трафик на деца, замесена в сексуална експлоатация на педофила, заяви пред Mail on Sunday: "От документите, с които разполагаме, става ясно, че Сара Фъргюсън и Джефри Епстийн са имали близки отношения".