След разкритията “Епстийн”: Фърги е в клиника за психично здраве

Бившата съпруга на Андрю Сара Фъргюсън се е регистрирала в една от най-скъпите уелнес клиники в света след избухването на скандала “Есптийн”.

Предполага се, че Фъргюсън е резервирала престой в клиниката за възстановяване Paracelsus Recovery Clinic в Цюрих, Швейцария, на цена от 13 000 паунда на ден.

Сара за последно е видяна публично на 12 декември миналата година след кръщенето на внучка си Атина в двореца "Сейнт Джеймс“ в Лондон. Съобщенията за престоя ѝ в клиника идват след ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор в Норфолк в деня на 66-ия му рожден ден.

"Сара замина за Цюрих веднага след Коледа и остана до края на януари. Тя винаги се чувства като у дома си в Paracelsus и знае, че там ще получи любов и внимание, както и експертно здравно лечение, когато се чувства най-уязвима", споделя запознат източник пред британските медии.

Друг приближен до Сара споделя, че бившата херцогиня е "напълно съкрушена", визирайки мейлите менду нея и Епстийн, които скоро станаха известни.

"Сара е изградила силна връзка с Paracelsus, така че това е било очевидното място за нея да се измъкне от всичко", споделя запознат.

Клиниката край езерото предлага серия от едномесечни програми за възстановяване и разполага с 15 медицински експерти. Клиентите имат достъп до шофьор и частен готвач. Смята се, че Фърги, както е известна Сара сред приятелите си, е прекарала няколко седмици в клиниката, преди да посети Френските Алпи и Обединените арабски емирства.

Когато имейлите, които е изпратила, са били оповестени публично като част от досиетата, се оказа, че тя е поддържала близкото си приятелство с педофила, след като той е бил осъден за сексуално престъпление.

В имейлите са описани подробно финансовите ѝ проблеми, включително молбите ѝ за помощ с дълговете ѝ, както и решението ѝ да се види с двете си дъщери, принцеси Беатрис и Юджини, пет дни след като е бил освободен от затвора.

Ян Гербер, основателят на швейцарската клиника, я описва като "убежище, където хората могат да получат най-високия стандарт на грижа, без осъждане“.

Заведението помага за лечение на "пристрастяване, burnout, депресия, тревожност и травма“. Таксата за около тридневен престой е около 110 хиляди паунда и предлага "цялостен преглед" на пациента. Престой за една седмица излиза около 350 хиляди паунда.

Бившата херцогиня на Йорк, е посещавала клиниката преди това и се е появявала в рекламното ѝ видео заедно с основателката ѝ. Тя твърди, че там е била диагностицирана с посттравматично стресово разстройство (ПТСР) и разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ).

"Не се срамувам да разкрия, че клиниката ми предложи убежище, известно с индивидуалното си, авангардно лечение за тези, които се борят с проблеми с психичното здраве и зависимостите – особено за тези, чиито борби често са скрити зад фасадата на публична роля", споделя Фърги пред The Telegraph преди време.