Мелания Тръмп сгафи сериозно, нарече РСМ само “Македония”

Гръцкото посолство в САЩ изпрати протестна нора

26.03.2026 | 23:30 ч.
Reuters

Гръцкото посолство във Вашингтон предприе официални действия след изказване на първата дама Мелания Тръмп, в което тя нарече Република Северна Македония просто "Македония", предаде онлайн изданието "Грийк Рипортър". Повод за реакцията стана реч на първата дама на САЩ по време на събитие по-рано тази седмица, съобщават дипломатически източници.

От посолството са се свързали със съответните институции с цел коригиране на използваната терминология в официалните записи и бъдещи комуникации. Според гръцката страна употребата на името "Македония" не съответства на договореното в Преспанското споразумение, което предвижда задължителното използване на името "Северна Македония" за славянската гръцка съседка във всякакъв официален и публичен контекст.

Дипломатическата реакция е мотивирана от принципа erga omnes, заложен в споразумението, както и от необходимостта да се избегне объркване, свързано с географското и историческото значение на термина "Македония" за Гърция, посочва изданието. От Атина подчертават, че определението "Северна" е правно обвързващо и съществен елемент от международния договор.

"Използването на името "Македония" за обозначаване на суверенната държава със столица Скопие не само игнорира международните договори, но и причинява регионално объркване относно гръцката културна идентичност", се казва в съобщение на гръцкото посолство.

Случаят отразява чувствителността на въпроса за името и показва, че гръцката дипломация продължава да следи стриктно за спазването на договореностите, включително в публични изявления на международни представители, заключва онлайн изданието. / БГНЕС

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

