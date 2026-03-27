Унизително дийпфейк видео, жертвата е белгийската престолонаследница

Дворецът е предприел необходимите мерки

27.03.2026 | 21:05 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Белгийската престолонаследница принцеса Елизабет стана жертва на унизително дийпфейк видео в социалните мрежи, създадено с изкуствен интелект, съобщиха местни медии.

В записа от десетина секунди се вижда девойка, която много прилича на принцесата, да танцува разголена на фона на решетки, наподобяващи затворническа килия и на музика в азиатски ритми. От пресслужбата на Двореца са уточнили, че са предприели необходимите мерки.

Юристи уточняват, че белгийското законодателство предвижда възможности за сваляне на подобно съдържание, когато засегнатата личност може да бъде разпозната. Ако бъде подадена жалба от пострадалия, съдия има право да разпореди сваляне на тайната на самоличността зад профила, разпространил съдържанието. Възможно е да бъдат предприети допълнителни съдебни действия, ако съдържанието е унизително.

В случая видеото е разпространено от профил, който невярно твърди, че е на самата принцеса. Медиите уточняват, че това не е първият подобен случай, свързан с Елизабет, но досега подобни прояви са били далеч по-безобидни. Експерти по създаването на дийпфейк отбелязват, че често с такива видеа жертвите биват изнудвани, а създаването на съдържание от такъв вид става все по-лесно с общодостъпни средства онлайн.
(кор. на БТА Николай Желязков)

